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На каком общественном транспорте больше всего не хватает водителей

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Дороги и транспорт Водителей какого общественного транспорта не хватает в Новосибирске больше всего — инфографика

Водителей какого общественного транспорта не хватает в Новосибирске больше всего — инфографика

В Новосибирске не хватает 30% водителей общественного транспорта

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17 комментариев

Власти заявляют, что водители массово ушли в отрасль грузоперевозок

В Новосибирске наблюдается серьёзный дефицит водителей общественного транспорта. Об этом НГС рассказали в мэрии города.

В качестве причин власти называют невостребованность профессии и отток кадров из транспортной отрасли в период пандемии коронавируса. Водители, как заявляют в мэрии, массово ушли в отрасль грузоперевозок «в связи с интенсивным развитием данного сектора экономики».

— Укомплектованность водителями муниципальных автобусов составляет 80%, троллейбусов — 69%, трамваев — 82%, немуниципальных автобусов — 70%, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Дефицит водителей троллейбусов — 31%

Эта проблема, как заявляют власти, будет решена «по мере укомплектования штатной численности водителей транспортных предприятий».

Ранее НГС рассказывал, на каких маршрутах в Новосибирске увеличат количество транспорта в 2025 году.

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Новосибирск Общественный транспорт Дефицит водителей Автобусы Троллейбусы
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Комментарии
17
Гость
1 час
платите нормально по рынку, делайте 2 смены водителей за оклад и будет всем счастье!
Гость
47 минут
"Эта проблема, как заявляют власти, будет решена «по мере укомплектования штатной численности водителей транспортных предприятий».".... Капитан Очевидность отдыхает....
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