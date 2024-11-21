Водителей какого общественного транспорта не хватает в Новосибирске больше всего — инфографика

В Новосибирске наблюдается серьёзный дефицит водителей общественного транспорта. Об этом НГС рассказали в мэрии города.
В качестве причин власти называют невостребованность профессии и отток кадров из транспортной отрасли в период пандемии коронавируса. Водители, как заявляют в мэрии, массово ушли в отрасль грузоперевозок «в связи с интенсивным развитием данного сектора экономики».
— Укомплектованность водителями муниципальных автобусов составляет 80%, троллейбусов — 69%, трамваев — 82%, немуниципальных автобусов — 70%, — рассказали в мэрии Новосибирска.
Эта проблема, как заявляют власти, будет решена «по мере укомплектования штатной численности водителей транспортных предприятий».
Ранее НГС рассказывал, на каких маршрутах в Новосибирске увеличат количество транспорта в 2025 году.