Улицу Ленина перекроют уже на этих выходных — проехать по ней нельзя будет до февраля

В Новосибирске в воскресенье, 10 ноября, перекроют часть улицы Ленина. Она будет закрыта на участке до улицы Советской и станет пешеходной.
В мэрии Новосибирска объяснили, что для автомобилей участок будет закрыт до 10 февраля. Площадку украсят для новогодних мероприятий. Водителей попросили быть более внимательными.
Ранее в мэрии сообщили, когда на площади Ленина появится главная новогодняя елка в этом году. Завершить установку праздничного дерева планируют до 1 декабря.
Также в Новосибирске объявили закупку для новогоднего оформления улицы Ленина.