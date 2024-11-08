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Дороги и транспорт Пешеходная улица Ленина Улицу Ленина перекроют уже на этих выходных — проехать по ней нельзя будет до февраля

Улицу Ленина перекроют уже на этих выходных — проехать по ней нельзя будет до февраля

Водителям нужно быть более внимательными

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3 комментария

В городе начнут монтировать новогодние украшения

В Новосибирске в воскресенье, 10 ноября, перекроют часть улицы Ленина. Она будет закрыта на участке до улицы Советской и станет пешеходной.

В мэрии Новосибирска объяснили, что для автомобилей участок будет закрыт до 10 февраля. Площадку украсят для новогодних мероприятий. Водителей попросили быть более внимательными.

Ранее в мэрии сообщили, когда на площади Ленина появится главная новогодняя елка в этом году. Завершить установку праздничного дерева планируют до 1 декабря.

Также в Новосибирске объявили закупку для новогоднего оформления улицы Ленина.

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Комментарии
3
ПапаЗол
12 минут
парков мало? Хоть заукрашайте там все и никому мешать не будете. Перекрывать участок дороги в 160 метров , которая идет на мост это бред. Перекройте себе возле мэрии боковые улочки и радуйтесь жизни.
Гость
17 минут
опять гробов понаставят? А в городе нашем делается хоть что-то разумное, не раздражающее горожан и не требующее миллионных вложений?
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