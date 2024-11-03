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Город Мэрия назвала сроки установки главной новогодней елки Новосибирска — осталось меньше месяца

Мэрия назвала сроки установки главной новогодней елки Новосибирска — осталось меньше месяца

Она будет находиться в Театральном сквере

280
4 комментария

Для её украшения будут использовать прошлогодний декор

В мэрии Новосибирска рассказали, когда на площади Ленина появится главная новогодняя елка в этом году. Как рассказали редакции НГС в ответе на запрос, завершить установку праздничного дерева планируют до 1 декабря. Когда работы начнутся — не уточняется.

Также в городской администрации отметили, что для украшения ели и новогодних пространств будут использовать уже имеющийся декор.

— Финансирование на приобретение новых праздничных украшений не предусмотрено, — пояснили в мэрии.

Сколько же денег будет затрачено на полное украшение города к Новому году — пока неизвестно.

Ранее в Новосибирске объявили закупку для новогоднего оформления улицы Ленина. Начальная цена работ по оказанию услуг превышает 3,2 миллиона рублей.

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Новый год Новогодняя елка Мэрия Новосибирска Новосибирск Праздник
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Комментарии
4
Мрр
14 минут
Давайте 1 сентября уже ёлку начнем ставить. Ну а чо, надо же народу балаган устроить, это самое важное
Гость
29 минут
Отличная новость, как раз внучок приедет в отпуск сходим с ним на елку. Тем более, у него тоже проездной как и у меня.
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