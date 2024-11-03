Мэрия назвала сроки установки главной новогодней елки Новосибирска — осталось меньше месяца

Для её украшения будут использовать прошлогодний декор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска рассказали, когда на площади Ленина появится главная новогодняя елка в этом году. Как рассказали редакции НГС в ответе на запрос, завершить установку праздничного дерева планируют до 1 декабря. Когда работы начнутся — не уточняется.

Также в городской администрации отметили, что для украшения ели и новогодних пространств будут использовать уже имеющийся декор.

— Финансирование на приобретение новых праздничных украшений не предусмотрено, — пояснили в мэрии.

Сколько же денег будет затрачено на полное украшение города к Новому году — пока неизвестно.