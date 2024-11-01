Когда появится пешеходный переход на дороге к ЛДС: там люди срезают путь и бросаются под колеса авто

Дорогу люди сделали сами Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В Новосибирске сделают дополнительный пешеходный переход по пути в сторону ЛДС. Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту NGS.RU сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Сейчас люди протоптали стихийную дорогу и регулярно рискуют жизнью и здоровьем, чтобы не идти в обход.

— Пешеходный переход можно совместить с фазой тех, кто едет со стороны Маркса. Но сроки организации пока непонятны. Решение принято, но нужно сделать еще проект, поэтому все это будет не раньше весны следующего года, — отметил Вячеслав Ашурков.

Зеленым указаны варианты пути по правилам, красным — с нарушением. Комиссия приняла решение сделать пешеходный переход на пути, обозначенным красным Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда специалисты начнут готовить документы на организацию перехода.