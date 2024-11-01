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Когда появится пешеходный переход на опасной дороге к ЛДС

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Дороги и транспорт Когда появится пешеходный переход на дороге к ЛДС: там люди срезают путь и бросаются под колеса авто

Когда появится пешеходный переход на дороге к ЛДС: там люди срезают путь и бросаются под колеса авто

В Новосибирске решили организовать пешеходный переход на опасном пути к ЛДС

1 266
24 комментария

Дорогу люди сделали сами

В Новосибирске сделают дополнительный пешеходный переход по пути в сторону ЛДС. Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту NGS.RU сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Сейчас люди протоптали стихийную дорогу и регулярно рискуют жизнью и здоровьем, чтобы не идти в обход.

— Пешеходный переход можно совместить с фазой тех, кто едет со стороны Маркса. Но сроки организации пока непонятны. Решение принято, но нужно сделать еще проект, поэтому все это будет не раньше весны следующего года, — отметил Вячеслав Ашурков.

Зеленым указаны варианты пути по правилам, красным — с нарушением. Комиссия приняла решение сделать пешеходный переход на пути, обозначенным красным

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда специалисты начнут готовить документы на организацию перехода.

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На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске на дороге по улице Георгия Колонды снимут ограничения скорости в 40 км/ч.

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Комментарии
25
Мон@шка60+
37 минут
А без рабочей группы, проектов и согласований, просто вернуть светофор у К. Маркса 30 на то же место, где он исправно работал несколько десятилетий, никак нельзя?
kolhoznik
29 минут
я знаю когда появится: когда кого- нибудь задавят , так сразу появится и переход и светофор
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