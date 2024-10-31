«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема

Настасья Медведева Журналист

Новосибирцы вытоптали дорогу на газоне Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Из-за странной организации дорожного движения в районе площади Лыщинского многие люди вынуждены постоянно игнорировать ПДД и перебегать дорогу в неположенных местах, рискуя здоровьем и жизнью. Самое большое число нарушителей наблюдается в те дни, когда на новой ледовой арене проходят массовые мероприятия, концерты или хоккейные матчи. Если соблюдать правила, придется делать очень длинные крюки, а иной раз можно вообще запутаться в направлении. Корреспондент НГС Настасья Медведева поделилась мнением, почему схему на этом участке нужно пересмотреть. Далее — от первого лица.

Пешеходы протоптали уже свою «народную тропу» Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

С тех пор, как построили и открыли «Сибирь-Арену», там постоянно проходят концерты, а недавно стартовал новый хоккейный сезон. Так как станцию метро «Спортивная», в отличии от нового ЛДС, все никак открыть не могут, люди добираются к площадке от «Студенческой».

Если идти от станции в направлении арены или наоборот, возвращаться от арены к метро, можно постоянно наблюдать, как на площади Лыщинского толпа людей сначала долго стоит у дороги, а затем быстро перебегает ее в неположенном месте. Таким постоянным нарушителем вместе со всеми являюсь и я. Объясню, почему.

Арену и развязки вокруг нее построили, и это очень круто. Машины, хоть и стоят в пробках, но в итоге нормально добираются до комплекса. А как быть пешеходам? Чтобы пройти от «Студенческой» к новой арене по всем правилам нужно преодолеть настоящий квест. Я несколько раз пыталась, а потом желание сократить путь и сэкономить свое время заставило меня поддаться принципу большинства и перебегать дорогу где попало.

Сразу предупрежу: варианты «срезать по дворам» я не рассматриваю, ибо не все знают такие обходные пути, да и не все насмелятся на это, особенно в темное время суток. Кроме того, не забываем, что наш город утыкан многоквартирниками с заборами, обойти которые порой сложнее, чем любые другие препятствия.

Зеленым указаны варианты пути по правилам, красным — с нарушением Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











И так, вариант первый: идем от станции по проспекту Маркса, сворачиваем на Блюхера, проходим чуть назад, затем переходим дорогу по светофору и двигаемся в направлении ТЦ «Район». Дальше минуем еще один светофор, пробираемся на мост, идем до остановки, следующей в направлении левого берега, переходим по наземному переходу дорогу, и, вуаля, вы у ЛДС. Займет весь этот не быстрый путь около 20 минут. Если верить расчетам «линейки» 2ГИС, расстояние в пути — порядка 1,4 км.

Второй путь не менее увлекательный — от станции метро идем по проспекту Карла Маркса в сторону площади Лыщинского, там поворачиваем на Немировича-Данченко, возвращаемся чуть назад от площади Лыщинского в направлении ЖК «Панорама», переходим дорогу по светофору, проходим тот же отрезок улицы Немировича-Данченко уже по другой стороне, там минуем пешеходный переход и еще минут 15 спускаемся по пешеходной дорожке к арене. Итого, дорога от метро до арены украдет у вас добрых полчаса времени и 1,6 км пути. Такая дорога, кстати, будет самой длинной. Можно, конечно, не спускаться по пешеходной дорожке вдоль дороги, а подняться на мост и спуститься у недостроенной «Спортивной», но расстояние все равно получается приличным.

Никто не контролирует перемещения не по правилам Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Кто согласится добровольно обречь себя на такие приключения, особенно, если торопится на матч или опаздывает на выступление любимого артиста? Примерно никто. И даже если времени в запасе много, можно просто не понять, куда идти или сворачивать. Во всяком случае, для людей, которые не живут в этом районе, это будет непростым испытанием. За примером ходить не надо — недавно с коллегой ходили на концерт. Она всю жизнь прожила на правом берегу, а в «Сибирь-Арену» поехала впервые. Естественно, она была в растерянности и не знала, куда повернуть, где пешеходный переход и как добраться до ЛДС.

Но наши сограждане всегда отличаются смекалкой. Поэтому они придумали просто перебегать дороги, а их там две, от здания на проспекте Карла Маркса, 30 в направлении ледовой арены. Люди дожидаются, когда машин будет меньше или они будут стоять на светофоре, а затем выскакивают на проезжую часть. Перебегает не только бесстрашная молодежь: можно заметить пенсионеров, семьи с маленькими детьми.

Особенно опасной кажется ситуация после концертов и хоккейных матчей. Машины порой вынуждены даже останавливаться и пропускать потоки людей, которые не заканчивается по несколько минут. Хорошо, что большинство автомобилистов терпимо относится к пешеходам и спокойно дает им «зеленый свет», хотя и спорить с такой пешей «ордой», думаю, бессмысленно.

Да и потом, вытоптанный до земли газон говорит сам за себя. Дорожку посреди аккуратной зелени проложили себе новосибирцы уже давно. Она довольно широкая и не зарастает. Маршрут популярен. Сложно не заметить это и делать вид, будто ничего не происходит. А хотелось бы, чтобы нас и наши потребности слышали. Особенно, когда это целесообразно и обоснованно.

Да, люди нарушают. Но почему ответственные службы схему движения не пересматривают и не меняют? Ждут, пока там кого-нибудь собьют?

Ранее НГС писал о том, как автомобилисты просят убрать светофоры и перенести остановку на Сибиряков-Гвардейцев. На площади ежедневно собираются пробки.