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Дороги и транспорт мнение «Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема

«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема

Люди регулярно рискуют жизнью и здоровьем. Корреспондент НГС — такая же нарушительница.

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5 комментариев

Новосибирцы вытоптали дорогу на газоне

Из-за странной организации дорожного движения в районе площади Лыщинского многие люди вынуждены постоянно игнорировать ПДД и перебегать дорогу в неположенных местах, рискуя здоровьем и жизнью. Самое большое число нарушителей наблюдается в те дни, когда на новой ледовой арене проходят массовые мероприятия, концерты или хоккейные матчи. Если соблюдать правила, придется делать очень длинные крюки, а иной раз можно вообще запутаться в направлении. Корреспондент НГС Настасья Медведева поделилась мнением, почему схему на этом участке нужно пересмотреть. Далее — от первого лица.

Пешеходы протоптали уже свою «народную тропу»

С тех пор, как построили и открыли «Сибирь-Арену», там постоянно проходят концерты, а недавно стартовал новый хоккейный сезон. Так как станцию метро «Спортивная», в отличии от нового ЛДС, все никак открыть не могут, люди добираются к площадке от «Студенческой».

Если идти от станции в направлении арены или наоборот, возвращаться от арены к метро, можно постоянно наблюдать, как на площади Лыщинского толпа людей сначала долго стоит у дороги, а затем быстро перебегает ее в неположенном месте. Таким постоянным нарушителем вместе со всеми являюсь и я. Объясню, почему.

Арену и развязки вокруг нее построили, и это очень круто. Машины, хоть и стоят в пробках, но в итоге нормально добираются до комплекса. А как быть пешеходам? Чтобы пройти от «Студенческой» к новой арене по всем правилам нужно преодолеть настоящий квест. Я несколько раз пыталась, а потом желание сократить путь и сэкономить свое время заставило меня поддаться принципу большинства и перебегать дорогу где попало.

Сразу предупрежу: варианты «срезать по дворам» я не рассматриваю, ибо не все знают такие обходные пути, да и не все насмелятся на это, особенно в темное время суток. Кроме того, не забываем, что наш город утыкан многоквартирниками с заборами, обойти которые порой сложнее, чем любые другие препятствия.

Зеленым указаны варианты пути по правилам, красным — с нарушением

И так, вариант первый: идем от станции по проспекту Маркса, сворачиваем на Блюхера, проходим чуть назад, затем переходим дорогу по светофору и двигаемся в направлении ТЦ «Район». Дальше минуем еще один светофор, пробираемся на мост, идем до остановки, следующей в направлении левого берега, переходим по наземному переходу дорогу, и, вуаля, вы у ЛДС. Займет весь этот не быстрый путь около 20 минут. Если верить расчетам «линейки» 2ГИС, расстояние в пути — порядка 1,4 км.

Второй путь не менее увлекательный — от станции метро идем по проспекту Карла Маркса в сторону площади Лыщинского, там поворачиваем на Немировича-Данченко, возвращаемся чуть назад от площади Лыщинского в направлении ЖК «Панорама», переходим дорогу по светофору, проходим тот же отрезок улицы Немировича-Данченко уже по другой стороне, там минуем пешеходный переход и еще минут 15 спускаемся по пешеходной дорожке к арене. Итого, дорога от метро до арены украдет у вас добрых полчаса времени и 1,6 км пути. Такая дорога, кстати, будет самой длинной. Можно, конечно, не спускаться по пешеходной дорожке вдоль дороги, а подняться на мост и спуститься у недостроенной «Спортивной», но расстояние все равно получается приличным.

Никто не контролирует перемещения не по правилам

Кто согласится добровольно обречь себя на такие приключения, особенно, если торопится на матч или опаздывает на выступление любимого артиста? Примерно никто. И даже если времени в запасе много, можно просто не понять, куда идти или сворачивать. Во всяком случае, для людей, которые не живут в этом районе, это будет непростым испытанием. За примером ходить не надо — недавно с коллегой ходили на концерт. Она всю жизнь прожила на правом берегу, а в «Сибирь-Арену» поехала впервые. Естественно, она была в растерянности и не знала, куда повернуть, где пешеходный переход и как добраться до ЛДС.

Но наши сограждане всегда отличаются смекалкой. Поэтому они придумали просто перебегать дороги, а их там две, от здания на проспекте Карла Маркса, 30 в направлении ледовой арены. Люди дожидаются, когда машин будет меньше или они будут стоять на светофоре, а затем выскакивают на проезжую часть. Перебегает не только бесстрашная молодежь: можно заметить пенсионеров, семьи с маленькими детьми.

Особенно опасной кажется ситуация после концертов и хоккейных матчей. Машины порой вынуждены даже останавливаться и пропускать потоки людей, которые не заканчивается по несколько минут. Хорошо, что большинство автомобилистов терпимо относится к пешеходам и спокойно дает им «зеленый свет», хотя и спорить с такой пешей «ордой», думаю, бессмысленно.

Да и потом, вытоптанный до земли газон говорит сам за себя. Дорожку посреди аккуратной зелени проложили себе новосибирцы уже давно. Она довольно широкая и не зарастает. Маршрут популярен. Сложно не заметить это и делать вид, будто ничего не происходит. А хотелось бы, чтобы нас и наши потребности слышали. Особенно, когда это целесообразно и обоснованно.

Да, люди нарушают. Но почему ответственные службы схему движения не пересматривают и не меняют? Ждут, пока там кого-нибудь собьют?

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Ранее НГС писал о том, как автомобилисты просят убрать светофоры и перенести остановку на Сибиряков-Гвардейцев. На площади ежедневно собираются пробки.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Нарушение ПДД Дорога Пешеходы ЛДС
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Комментарии
9
Noname13
2 минуты
Сделайте там уже тропинку наконец, метро все равно там не скоро откроют.
Гость
14 минут
Каждый день дети на самокатах еще там дорогу переезжают. Страшно смотреть. Детей уже сбивали там неоднократно.
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