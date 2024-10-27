На улице Георгия Колонды изменят ограничения для машин — с какой скоростью можно будет ездить

В Новосибирске на дороге по улице Георгия Колонды снимут ограничения скорости в 40 км/ч. Водители смогут ездить с большей скоростью — 60 км/ч. Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту NGS.RU сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Как объяснил эксперт, такая небольшая скорость раньше нужна была из-за пешеходов. Теперь для них установили светофор.
— А раз пешеходный переход стал регулируемым, то и ограничения скорости 40 км/ч убирают, и будет 60 км/ч, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.
Решение принято, но, когда оно вступит в силу, пока неизвестно. Корреспондент NGS.RU отправила запрос в мэрию Новосибирска.
Ранее в Новосибирске на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта изменили работу светофора.