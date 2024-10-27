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Дороги и транспорт эксклюзив На улице Георгия Колонды изменят ограничения для машин — с какой скоростью можно будет ездить

На улице Георгия Колонды изменят ограничения для машин — с какой скоростью можно будет ездить

Решение связано с установкой светофора

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4 комментария

Пешеходный переход стал регулируемым — а значит, скорость движения машин можно увеличить до допустимой в городе

В Новосибирске на дороге по улице Георгия Колонды снимут ограничения скорости в 40 км/ч. Водители смогут ездить с большей скоростью — 60 км/ч. Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту NGS.RU сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Как объяснил эксперт, такая небольшая скорость раньше нужна была из-за пешеходов. Теперь для них установили светофор.

— А раз пешеходный переход стал регулируемым, то и ограничения скорости 40 км/ч убирают, и будет 60 км/ч, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.

На красном участке можно будет теперь двигаться со скоростью в 60 км/ч

Решение принято, но, когда оно вступит в силу, пока неизвестно. Корреспондент NGS.RU отправила запрос в мэрию Новосибирска.

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Ранее в Новосибирске на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта изменили работу светофора.

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Комментарии
4
Директор Завода (Ржака)
32 минуты
Хорошее решение. Теперь пробок там не будет.
Модератор хватит блок-ть мои комент
15 минут
Там светофор больше года стоит, а решение тока щас приняли
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