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Дороги и транспорт «Новые „Горожане“ хлипкие»: жители Новосибирска поспорили из-за троллейбусов — какие лучше

«Новые „Горожане“ хлипкие»: жители Новосибирска поспорили из-за троллейбусов — какие лучше

Жители оценивали удобство для пассажиров и внешний вид

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21 комментарий

Старые троллейбусы привезли в Новосибирск 24 года назад

Жители Новосибирска поспорили из-за обновления троллейбусов. В комментариях НГС к материалу о самом старом зеленом троллейбусе новосибирцы поругали и старый зеленый транспорт, и новых «Горожан».

Часть новосибирцев в комментариях к тексту про самый старый троллейбус поделилась мнением, что новые бело-синие неудобны по сравнению с зелеными.

— В старой модификации троллейбуса большая задняя площадка, и народу можно было зайти побольше, а в этих новых всю заднюю площадку занимает какая-то бандура. Только что новый, да. Но это ненадолго, поверьте, какие там иногда пассажиры ездят, то и эти скоро угробят. Недавно ехала, так желтая ручка на задних дверях уже болтается, — рассказал читатель НГС.

— Хотели, видимо, подчеркнуть какой ужасный, уже очень старый, ржавый троллейбус заменили на новое. Перевожу — ни черта не обслуживали, довели до состояния металлолома, выжимая последнее. Если как следует обслуживать, реставрировать, это такое ретро! Которое сохраняет историю, облик города, транспорта! В цивилизованных странах так и делают! А новые «Горожане» хлипкие. Думаю, жизни им 2–3 года, — считает новосибирец.

— А мне нравились старые троллейбусы! Сиденья — мягкие диваны, удобные, а сейчас сиденья как в курятнике, ноги девать некуда, короткие, жесткие. А эти ступеньки вообще жесть! — добавил читатель НГС.

Но некоторые признают, что новые троллейбусы лучше.

— А какие развалюхи — троллейбусы ездят с ж/д вокзала до зоопарка. Это же лицо города и достопримечательности, а транспорт просто ужас. Зимой ехала, холодина внутри, возле самой первой двери грязные тряпки, ведра, мусор. Как такое для пассажиров? Уж лучше новый транспорт, — написала читательница НГС.

— Живем в центре — ни одного нового троллейбуса 23-го маршрута в глаза не видели, а ведь он кроме центральных улиц еще забирает гостей города с Главного вокзала. Приехал гость, а на остановке его встречает примерно такой транспортный раритет, о котором статья. Даешь маршруту № 23 новые троллейбусы, — отметил новосибирец.

Некоторые же жители ударились в ностальгию и узнали кондуктора, которая была в репортаже НГС.

— Римма — самый добрый кондуктор на 22-м маршруте теперь уже была! Я езжу на этом троллейбусе. Она очень хорошая, приветливая кондуктор. Удачи ей! — пожелал читатель.

В октябре в Новосибирске появились новые трамваи № 13. Вагоны сильно отличаются от привычных глазу. Корреспонденты НГС поймали новичка на конечной и проехали по всему маршруту, послушали радость и критику пассажиров и даже пережили первую мини-поломку.

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Комментарии
21
Жук
1 час
Довелось мне в ДТП с зелёным троллейбусом однажды поучаствовать. Описание повреждений: ТС1 (я) - передняя правая дверь, задняя правая дверь, переднее правое крыло, задняя правая боковина, правое зеркало заднего вида, правый порог, правый передний локер, правая блок-фара, правый передний колесный диск, правая задняя ручка двери, решётка радиатора. ТС2 (троллейбус) - повреждений нет.
Жук
1 час
Да-да, в старом кузове лучше)))
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