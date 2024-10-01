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Дороги и транспорт Из Оби в аэропорт начал курсировать автобус — сколько стоит проезд

Из Оби в аэропорт начал курсировать автобус — сколько стоит проезд

Расписание маршрута до Толмачево согласовано с расписанием пригородных поездов по станции Обь

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27 комментариев

Автобус будет начинать ходить с 6:00 утра

Сегодня, 1 октября, начал курсировать автобус №4, который будет доставлять пассажиров из Оби в аэропорт и обратно. Информация об этом появилась в группе «Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво)» в соцсети «ВКонтакте».

НГС писал, что автобусы будут ходить по следующему маршруту:

В прямом направлении — Станция Обь, 2-я Северная, Переезд, Октябрьская, Рынок Обской, Путепровод, Аэропорт.

В обратном направлении – Аэропорт, Путепровод, Рынок Обской, Октябрьская, Переезд, Станция Обь.

Длина маршрута — 7 остановок

— Комбинированная схема перевозки «электропоезд + автобус» позволит населению быстро, безопасно и точно по времени добираться из Новосибирска, а также дальних западных районов Новосибирской области с пересадкой на станции Обь в аэропорт Толмачёво, — говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

Проезд на новом автобусе обойдется сибирякам в 35 рублей — на маршруте действуют льготы для определенных категорий граждан. Ходить автобус будет с 6:00 до 20:42.

Ранее НГС писал, что автобус с ОбьГЭСа внезапно начал пропускать остановки.

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Комментарии
27
Yumare
1 час
Это, конечно, полный отстой, но хоть какой-то шанс добраться, когда дороги в пробках. Вот только куда в таком комфортабельном аэроэкспрессе складывать багаж?
o191ku$
13 минут
Да, конечно нужный маршрут... Из центра города как то надо доковылять до города Обь, чтобы ехать в аэропорт!? Вы там чего-то нюхнули, белого порошка?
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