Из Оби в аэропорт начал курсировать автобус — сколько стоит проезд

Автобус будет начинать ходить с 6:00 утра Источник: «Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво)» / «ВКонтакте»











Сегодня, 1 октября, начал курсировать автобус №4, который будет доставлять пассажиров из Оби в аэропорт и обратно. Информация об этом появилась в группе «Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво)» в соцсети «ВКонтакте».

НГС писал, что автобусы будут ходить по следующему маршруту:

В прямом направлении — Станция Обь, 2-я Северная, Переезд, Октябрьская, Рынок Обской, Путепровод, Аэропорт.

В обратном направлении – Аэропорт, Путепровод, Рынок Обской, Октябрьская, Переезд, Станция Обь.

Длина маршрута — 7 остановок Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











— Комбинированная схема перевозки «электропоезд + автобус» позволит населению быстро, безопасно и точно по времени добираться из Новосибирска, а также дальних западных районов Новосибирской области с пересадкой на станции Обь в аэропорт Толмачёво, — говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

Проезд на новом автобусе обойдется сибирякам в 35 рублей — на маршруте действуют льготы для определенных категорий граждан. Ходить автобус будет с 6:00 до 20:42.