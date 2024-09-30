«Водители пошли на принцип»: автобус с ОбьГЭСа внезапно начал пропускать остановки

45к автобус, по сути, экспресс Источник: 2ГИС / Ярослав Колесников











В Новосибирске автобус №45к внезапно начал проезжать мимо остановки «ПКиО „У моря Обского“»: он перестал не только забирать пассажиров в указанной точке, но и больше не выпускает тех, кому там нужно выйти. Руководитель «Новосибирскгортранса» Роман Дронов подчеркнул, что данный автобус — экспресс, и посоветовал пассажирам обратиться в мэрию с предложением добавить остановочный пункт в схему маршрута.

Проезжают мимо остановок

Пост с жалобой на то, что автобус 45к проезжает мимо остановки «ПКиО „У моря Обского“», опубликовали в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте».

— В субботу, 28 сентября, нам отказали в остановке и провезли до конечной «Чемской бор», объясняя, что это экспресс-маршрут. Да, я согласна, они ничего не нарушили и были правы, но как-то нужно этот вопрос решать, чтобы внесли изменение в маршрут или хотя бы была остановка по требованию, — написала местная жительница Татьяна Ивлева. — Хочется, чтобы транспорт был для людей, а не наоборот. На этой остановке выходит много народа, идут на работу. По Варшавской много предприятий и заводов.

Пассажирка в посте спросила у жителей ОбьГЭСа, поддержат ли ее, если она будет требовать включения «ПКиО „У моря Обского“» в схему маршрута.

Как рассказала Татьяна Ивлева НГС, она до сентября 2024 года спокойно ездила на этом автобусе на дачу в НСТ «Светофор» и выходила на нужной ей остановке без проблем, а теперь водители отказываются ее там высаживать.

— У меня сын и муж работают на 114-ом автомобильном заводе, тоже выходят на этой же остановке, чтобы на работу попасть. Я предупредила их об этих изменениях, — добавила она.

С ее наблюдениями согласились многие новосибирцы:

— В августе мимо меня там дважды провозили с утра, хотя до этого, летом, всегда останавливались. Я писала письмо, ответили, что там нет остановки, — поделилась Ольга Тюменина в комментариях под постом Татьяны Ивлевой.

— С сентября перестали 45к останавливаться на неположенных для них остановках. В некоторых автобусах уже списки остановок висят, предназначенные для остановки автобуса. Водители некоторые предупреждают, а некоторым, возможно, уже надоело говорить одно и то же пассажирам. С сентября строже стало. Сколько пассажиров проезжали мимо нужных им остановок при мне, — подтвердила другая сибирячка Надежда Зюзина.

Корреспондент НГС тоже часто ездит на 45к, и обратила внимание, что с сентября водители стали предупреждать пассажиров, что маршрут является экспрессом и часть остановок проедет мимо. Реагируют пассажиры все по-разному: кто-то сразу выходит, кто-то начинает возмущаться, кто-то, игнорируя слова водителя, отчаянно жмет на кнопку оповещения о выходе. Из-за этого не раз происходили конфликтные ситуации.

В группе была опубликована схема движения маршрута №45к.

Такие объявления появились в автобусах Источник: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте»











Пошли на принцип из-за жалоб

Бывший водитель этого маршрута на условии анонимности рассказал, что эта схема существовала со дня открытия маршрута. Но она не мешала водителям по просьбе пассажиров останавливаться на промежуточных остановках.

— Я думаю, половина водителей просто пошла на принцип, потому что пассажиры звонят на предприятие и пишут жалобы на них. Потому что кто-то начал останавливаться не везде, а только там, где положено. И соответственно началось: «А вот мне вчера тут остановили». Поэтому и сказали всем не останавливаться там, где нет остановки в схеме.

А за жалобы могут и наказать рублем. Он поделился, что на 45к и так недобор водителей, потому что на этом маршруте меньше платят, в отличие от 45-го. Потому что первый является муниципальным, а второй работает по муниципальному контракту, соответственно, там и премии больше.

— В целом-то можно работать, но, чтобы заработать, надо работать много. Вы посмотрите, кто там остался: водители почти все 45+, а то и старше. Молодых очень мало.

«Мы — исполнители»

Директор «Новосибирскгортранс» Роман Дронов объяснил НГС, что пойти на поводу у пассажиров водители просто не могут: это запрещено.

— Автобус должен останавливаться только на тех остановках, которые определены схемой. Мы исполнители. Но пассажиры могут написать обращение в Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска: «Просим вас внести в реестр остановочных пунктов маршрута 45к такую-то остановку в связи с тем-то».

Он сообщил, что таким образом в 2023 году по обращению жителей в схему движения маршрута №45к добавили три остановки.