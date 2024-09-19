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Дороги и транспорт В октябре из Оби в аэропорт запустят новый автобус — показываем на карте, как он будет ездить

В октябре из Оби в аэропорт запустят новый автобус — показываем на карте, как он будет ездить

Новый маршрут должен позволить пассажирам аэропорта совершить пересадку на ж/д транспорт и добраться до вокзала «Новосибирск-Главный»

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4 комментария

Автобусы будут ездить по маршруту №4

С 1 октября в Новосибирской области запустят новый автобусный маршрут, соединяющий станцию Обь с аэропортом Толмачёво. Публикуем карту остановок, через которые будут проезжать автобусы.

Как ранее писал НГС, новый муниципальный маршрут под номером №4 обеспечит удобное сообщение для пассажиров, позволяя им совершать пересадку на железнодорожный транспорт и добираться до вокзала «Новосибирск-Главный».

Автобусы будут следовать по следующему маршруту:

В прямом направлении — Станция Обь, 2-я Северная, Переезд, Октябрьская, Рынок Обской, Путепровод, Аэропорт.

В обратном направлении – Аэропорт, Путепровод, Рынок Обской, Октябрьская, Переезд, Станция Обь.

Длина маршрута — 7 остановок

Большинство сибиряков в комментариях не оценили появление нового маршрута:

— Уже был такой маршрут, абсолютно не прижился. Пассажирам с багажом по переходным мостам и низкой ж/д платформой неудобно добираться до электрички, — утверждает Гость.

— Очень «удобно» придумали: довезут тебя до станции Обь, и будешь там ещё час, а то и больше, электричку сидеть ждать, — пишет другой комментатор.

— Лучше бы электричку до аэропорта запустили, — возмущается один из сибиряков.

Ранее НГС писал о том, как очередной автобус-призрак в Новосибирске попался на нарушении расписания.

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Новосибирская область Обь Толмачево Автобусы
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Комментарии
4
Голая правда
17 минут
С чемоданом- с пересадками. Пусть за три часа до регистрации, но лучше таки на такси ))). Я как то раз поехала на автобусе, который с ЖД вокзала. Всю дорогу крутилась как уж, выглядывая в окно: не стащит ли кто мой чемодан с багажного отделения))) как я потом отчитаюсь на работе, что шеф, все пропало.
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