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Дороги и транспорт «Дефицит водителей»: в мэрии объяснили, почему новосибирцы не могут дождаться автобус-призрак №36

«Дефицит водителей»: в мэрии объяснили, почему новосибирцы не могут дождаться автобус-призрак №36

Ежедневно, по заявлению властей, на маршрут выходит не менее 5 автобусов

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Желающих работать водителями автобусов очень мало

Мэрия Новосибирска объяснила, почему пассажиры не могут дождаться автобуса №36. Ранее новосибирцы рассказывали НГС, что автобус грубо нарушает расписание — практически никогда не приезжает вовремя.

— При этом это единственный транспорт, который соединяет Шлюз с городом, — возмущались горожане.

НГС отправлял запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Власти признали проблему.

— Сбои в работе маршрута происходят в связи с недовыпуском, происходящим в связи с кадровым дефицитом водителей. Данный дефицит наблюдается как в отрасли пассажирских перевозок, так и во всех отраслях, в которых задействованы транспортные средства, — заявляют в муниципалитете.

По данным мэрии, МКП «Новосибгортранс», обслуживающее маршрут №36, активно работает над решением проблемы нехватки водителей. В числе предпринимаемых мер — размещение вакансий на интернет-платформах, в печатных изданиях, и даже на телевидении и радио.

— В целях популяризации профессии ежегодно проводятся конкурсы водительского мастерства, экскурсии на транспортные предприятия, — добавили в администрации.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы часами ждут автобусы, которые должны прийти через 5 минут.

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Новосибирск Автобусы Водители автобусов Мэрия
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Всех, готовых работать за спасибо, мобилизовали. Теперь надо завлекать деньгами, а не конкурсами.
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