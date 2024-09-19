«Дефицит водителей»: в мэрии объяснили, почему новосибирцы не могут дождаться автобус-призрак №36

Желающих работать водителями автобусов очень мало Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска объяснила, почему пассажиры не могут дождаться автобуса №36. Ранее новосибирцы рассказывали НГС, что автобус грубо нарушает расписание — практически никогда не приезжает вовремя.

— При этом это единственный транспорт, который соединяет Шлюз с городом, — возмущались горожане.

НГС отправлял запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Власти признали проблему.

— Сбои в работе маршрута происходят в связи с недовыпуском, происходящим в связи с кадровым дефицитом водителей. Данный дефицит наблюдается как в отрасли пассажирских перевозок, так и во всех отраслях, в которых задействованы транспортные средства, — заявляют в муниципалитете.

По данным мэрии, МКП «Новосибгортранс», обслуживающее маршрут №36, активно работает над решением проблемы нехватки водителей. В числе предпринимаемых мер — размещение вакансий на интернет-платформах, в печатных изданиях, и даже на телевидении и радио.

— В целях популяризации профессии ежегодно проводятся конкурсы водительского мастерства, экскурсии на транспортные предприятия, — добавили в администрации.