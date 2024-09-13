«Всё реже и реже»: очередной автобус-призрак в Новосибирске попался на нарушении расписания

По словам местных, автобус №36 — единственный маршрут, по которому можно доехать «в город» со Шлюза Источник: кир. / 2ГИС











Работа автобуса №36, который не придерживается расписания, вызвала недовольство у жителей микрорайона Шлюз в Новосибирске. Вопрос поднимался неоднократно, но никаких изменений не произошло. Об этом редакции НГС рассказали читатели.

— Он ходит всё реже и реже. Вот буквально недавно было 4 из 12 автобусов на линии в час пик. При этом это единственный транспорт, который соединяет Шлюз с городом. До железнодорожной станции «Сеятель» тоже ближе всего ехать на нём, а пешком далеко — надо переходить Бердское шоссе, — объясняют местные жители.

Слова читателей НГС подтверждают отзывы на сайте справочного портала Kudikina: новосибирцы массово жалуются на некорректное расписание и долгое ожидание автобуса.

Отметим, что и ранее на этот автобус уже неоднократно поступали жалобы: ситуацию описывало местное издание «Академ. Инфо».

Автобус №36 — муниципальный. Согласно данным сервиса «2ГИС», он курсирует по маршруту «Колыванская — Котельная».

Корреспондент НГС попытался получить оперативные комментарии по ситуации в ЦУГАЭТ и у перевозчика — МКП «Новосибгортранс». И там, и там не смогли прокомментировать ситуацию.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа публикация будет дополнена.