«Будут сделаны выводы»: в мэрии объяснили, какие нарушения нашла прокуратура в работе «ГорЭлектроТранспорта»

Сейчас мэрия проводит анализ выявленных нарушений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прокуратура выявила нарушения в работе МКП «ГорЭлектроТранспорт», в результате чего было возбуждено шесть дел. В мэрии НГС объяснили, о каких именно нарушениях идёт речь.

В релизе прокуратуры указывалось, что ведомство проверило работу МКП «ГЭТ» на предмет нарушений трудовых прав работников и правил безопасности во время перевозки пассажиров. Директору предприятия было внесено представление. Кроме того, было возбуждено шесть административных дел.

Корреспондент НГС отправлял запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Власти сообщили, что в работе «ГЭТ» были выявлены нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда и проведения предрейсового технического контроля транспортных средств.

Основными причинами нарушений, по данным мэрии, были: недостаточный контроль со стороны руководителей структурных подразделений предприятия за действиями специалистов, а также невнимательность сотрудников МКП «ГЭТ», в том числе при оформлении документации.

— В настоящее время мэрией Новосибирска выполняется анализ выявленных в МКП «ГЭТ» в ходе прокурорской проверки нарушений, по результатам которого будут сделаны выводы о должностном соответствии директора предприятия, — подчеркнули в городской администрации.