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Дороги и транспорт «Будут сделаны выводы»: в мэрии объяснили, какие нарушения нашла прокуратура в работе «ГорЭлектроТранспорта»

«Будут сделаны выводы»: в мэрии объяснили, какие нарушения нашла прокуратура в работе «ГорЭлектроТранспорта»

Городские власти сделают выводы о должностном соответствии директора «ГЭТ»

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12 комментариев

Сейчас мэрия проводит анализ выявленных нарушений

Прокуратура выявила нарушения в работе МКП «ГорЭлектроТранспорт», в результате чего было возбуждено шесть дел. В мэрии НГС объяснили, о каких именно нарушениях идёт речь.

В релизе прокуратуры указывалось, что ведомство проверило работу МКП «ГЭТ» на предмет нарушений трудовых прав работников и правил безопасности во время перевозки пассажиров. Директору предприятия было внесено представление. Кроме того, было возбуждено шесть административных дел.

Корреспондент НГС отправлял запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Власти сообщили, что в работе «ГЭТ» были выявлены нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда и проведения предрейсового технического контроля транспортных средств.

Основными причинами нарушений, по данным мэрии, были: недостаточный контроль со стороны руководителей структурных подразделений предприятия за действиями специалистов, а также невнимательность сотрудников МКП «ГЭТ», в том числе при оформлении документации.

— В настоящее время мэрией Новосибирска выполняется анализ выявленных в МКП «ГЭТ» в ходе прокурорской проверки нарушений, по результатам которого будут сделаны выводы о должностном соответствии директора предприятия, — подчеркнули в городской администрации.

Ранее НГС писал, что новосибирцы высказались о проблемах с общественным транспортом.

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Новосибирск Прокуратура Мэрия Транспорт Горэлектротранспорт
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Комментарии
12
velius
13 сентября 2024, 08:21
Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) — это праздник, который ежегодно отмечается 22 сентября во многих странах. Один трамвай уменьшает длину пробки на 1 км.
Гость
13 сентября 2024, 07:54
Сделать выводы это всё на что способно мерия?
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