НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

южн.

 743мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19

Популярный паблик «АСТ-54» заблокировали

Крутой бизнес России
Опасные QR-коды
Обзор хороших детсадов
Кто продаёт Красный, 22
Как живут на Расточке
Как победить осеннюю хандру
Рюкзак в леднике
Мы в Telegram
Дороги и транспорт Прокуратура нашла нарушения в работе «ГорЭлектроТранспорта» — возбуждено шесть дел

Прокуратура нашла нарушения в работе «ГорЭлектроТранспорта» — возбуждено шесть дел

Директору предприятия внесли представление

2 004
3 комментария

Проверка нашла нарушения в подготовке транспорта к выходу на линию

Прокуратура проверила работу МКП «ГЭТ» на предмет нарушений трудовых права работников и правил безопасности во время перевозки пассажиров. В результате директору предприятия внесли представление. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Прокуроры города Новосибирска, а также Ленинского, Кировского, Октябрьского и Дзержинского районов с участием специалистов Ростехнадзора, Росздравнадзора, ГИД НСО провели проверку МКП Новосибирска «ГорЭлектроТранспорт» и его филиалов, осуществляющих перевозку пассажиров городским электротранспортом, — говорится в сообщении.

В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда и требований к техническому контролю транспорта перед выходом на линию.

По результатам проверки прокуратура внесла представление директору «ГЭТ», а также возбудила шесть административных дел за несоблюдение охраны труда, нарушение порядка обязательного медицинского освидетельствования и недостаточное обеспечение безопасности перевозок. Виновные были оштрафованы.

На сегодняшний день большинство выявленных нарушений уже устранили — 12 работников предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура продолжает следить за устранением остальных проблем.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал, что в новосибирском депо заявили о тяжелых условиях работы.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Транспорт Трамвай Троллейбус Прокуратура Горэлектротранспорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Drakonn
6 сентября 2024, 10:26
показуха в чистом виде... там всегда было нарушений масса, как и на других предприятиях... ну нет у нес нормального контроля и ответственности
Гость
6 сентября 2024, 10:32
так когда автобусы проверят,как соблюдается график на маршрутах,по сколько можно стоять на остановках с распахнутыми дверями зимой?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют влияние сентябрьского новолуния — советы астролога
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Jerelyshe,22

Ann,43

Евгений,54

Vadim,33

Tim,33

Любовь,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление