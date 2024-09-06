Прокуратура нашла нарушения в работе «ГорЭлектроТранспорта» — возбуждено шесть дел

Проверка нашла нарушения в подготовке транспорта к выходу на линию Источник: прокуратура Новосибирской области











Прокуратура проверила работу МКП «ГЭТ» на предмет нарушений трудовых права работников и правил безопасности во время перевозки пассажиров. В результате директору предприятия внесли представление. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Прокуроры города Новосибирска, а также Ленинского, Кировского, Октябрьского и Дзержинского районов с участием специалистов Ростехнадзора, Росздравнадзора, ГИД НСО провели проверку МКП Новосибирска «ГорЭлектроТранспорт» и его филиалов, осуществляющих перевозку пассажиров городским электротранспортом, — говорится в сообщении.

В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда и требований к техническому контролю транспорта перед выходом на линию.

По результатам проверки прокуратура внесла представление директору «ГЭТ», а также возбудила шесть административных дел за несоблюдение охраны труда, нарушение порядка обязательного медицинского освидетельствования и недостаточное обеспечение безопасности перевозок. Виновные были оштрафованы.

На сегодняшний день большинство выявленных нарушений уже устранили — 12 работников предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура продолжает следить за устранением остальных проблем.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.