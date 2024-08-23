Власти показали, как протянут улицу Кирова до Ключ-Камышенского плато — схема

Улицу Кирова протянут от Выборной до Ключ-Камышенского плато Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Власти Новосибирска показали, как примерно протянут улицу Кирова до Ключ-Камышенского плато. Проект планировки территории хотят подготовить до конца 2026 года.

Улицу Кирова планируется продлить от улицы Выборной до Ключ-Камышенского плато. Протяженность дороги составит около 3 километров, на ней будет не менее шести полос. В проекте также должны предусмотреть мост через реку Камышенка. Посмотрите ниже схему, примерно так пройдет новая улица.

Примерно так пройдет магистраль Источник: «Яндекс.Карты»

Постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории опубликовали на официальном сайте мэрии. Власти утвердили задание на выполнение инженерных изысканий, подготовить проект планировки должны до конца 2026 года.

Ранее стало известно, что улицу также планируется расширить. 15 апреля и. о. мэра Олег Клемешов подписал постановление об изъятии участков ради строительства магистрали. Планируется снести здания 271, 273, 275 и 279 на улице Кирова.

Расширение также коснется улицы Сакко и Ванцетти.