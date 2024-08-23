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Кирова продлят до Ключ-Камышенского плато — схема

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Дороги и транспорт Власти показали, как протянут улицу Кирова до Ключ-Камышенского плато — схема

Власти показали, как протянут улицу Кирова до Ключ-Камышенского плато — схема

Проект планировки мэрия подготовит до конца 2026 года

880
7 комментариев

Улицу Кирова протянут от Выборной до Ключ-Камышенского плато

Власти Новосибирска показали, как примерно протянут улицу Кирова до Ключ-Камышенского плато. Проект планировки территории хотят подготовить до конца 2026 года.

Улицу Кирова планируется продлить от улицы Выборной до Ключ-Камышенского плато. Протяженность дороги составит около 3 километров, на ней будет не менее шести полос. В проекте также должны предусмотреть мост через реку Камышенка. Посмотрите ниже схему, примерно так пройдет новая улица.

Примерно так пройдет магистраль

Постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории опубликовали на официальном сайте мэрии. Власти утвердили задание на выполнение инженерных изысканий, подготовить проект планировки должны до конца 2026 года.

Ранее стало известно, что улицу также планируется расширить. 15 апреля и. о. мэра Олег Клемешов подписал постановление об изъятии участков ради строительства магистрали. Планируется снести здания 271, 273, 275 и 279 на улице Кирова.

Расширение также коснется улицы Сакко и Ванцетти.

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Дорога Улица Кирова Расширение Улица Выборная Ключ-Камышенское плато
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Комментарии
7
277245842
23 августа 2024, 09:45
А в чем срочность новости, если даже проекта нет? Типа, работа кипит?
Smykson
23 августа 2024, 09:47
Публикация неполная. Первые упоминания об этом "проекте" появились лет 10 назад. И почему магистраль должна быть 6-ти полосная, если ул. Кирова от ул. Никитина в сторону К-К плато - четырёхполосная? А когда завершится строительство дорожной развязки с Бугринского моста на правом берегу? По этому району города вопросов куда больше, чем ответов. И все они - малорешаемые.
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