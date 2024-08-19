На ремонтируемой полосе Димитровского моста появились трещины — мэрия объяснила, как так вышло

В этом году должны завершить работы на полосах в сторону правого берега, в следующем — в сторону левого берега Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на ремонтируемой полосе Димитровского моста появились трещины. Мэрия объяснила, как такое произошло. Видео, на которых видны повреждения опубликовали в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на полосе, которую сейчас ремонтирует компания «Дороги Сибири» появились трещины. Автор ролика переживает, что потом на повреждения уложат асфальт и дорога снова разрушится.

Источник: «ЧП Новосибирск» / vk.com

Как объяснили НГС в пресс-центре мэрии, подрядчик на объекте выполнял работы по устройству выравнивающего слоя из бетона. Слой укладывают без арматурного каркаса.

— Трещины на выполненном выравнивающем слое образовались при твердении бетона и являются усадочными. По состоянию на 12 августа работы по устройству выравнивающего слоя, выполненные подрядной организацией МКУ «Гормост», не приняты, — рассказали в пресс-центре мэрии.

Недавно стало известно, что на мосту почти закончили первый этап ремонта. Подрядчик уже демонтировал старое покрытие на одной из полос и обустроил выравнивающий слой, в ближайшее время рабочие приступят к укладке гидроизоляции. Планируется, что на вторую полосу подрядчик перейдет также в этом году.



По условиям контракта, гарантийный срок ремонта составляет 6 лет, все недостатки ООО «Дороги Сибири» будет переделывать по гарантии.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СК «Дороги Сибири» образовано в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова. На конец 2023 года выручка компании составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.



НГС побывал на Димитровском мосту, тогда там заканчивали укладку бетона на первой полосе. Ремонт останавливали на несколько дней из-за корректировки проекта.