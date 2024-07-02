«Метро уже везде провели, осталось трамвай»: новосибирцы — про обещание новых путей к четырем жилмассивам

Трамвайные пути планируют пустить в жилые массивы Радуга Сибири, Южно-Чемской, Родники, Плющихинский Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска бурно отреагировали на новость о том, что в четыре жилмассива проложат трамвайные пути. Жители оставили на сайте НГС больше 160 комментариев. Кто-то из жителей посчитал, что трамваи надо проводить в других местах, а кто-то вообще не поверил, что когда-нибудь пути появятся.

Некоторые предложили сначала разобраться с тем, что есть.

— Вы 13-й трамвай отремонтируйте, а то каждый раз лотерея утром — то линия, то ДТП, то трамвай сломался, а потом новые линии прокладывайте, — отметил читатель НГС.

Один из жителей вспомнил, что на проспекте Дзержинского уже были трамвайные пути.

— То есть сначала снесли рельсы на Дзержинского, теперь восстановление. Круть, сколько денег освоили? — спросил пользователь под ником Фродо Бэггинс.



— Сначала убирали трамваи, говорили: «Неудобно, нерентабельно». Теперь возвращаемся в прошлое. Скоро на лошадях и телегах ездить будем, — написал новосибирец.

Часть жителей в скорое открытие совсем не поверили.

— Планируют. Это основные слова. Метро уже везде провели, осталось трамвай запустить, — посмеялся читатель НГС.

Для некоторых новость стала вдохновением для написания стихотворений.



— Трамвайные пути в четыре жилмассива! Ты этим не шути. Мы будем жить красиво, — сочинила пользователь под ником Barmaleя.

А кто-то просто не согласился с выбранными районами.

— Что-то «Гусинка» зажралась — и метро им, и трамваи, и депо, кто-нибудь дерните стоп-кран, — посчитал читатель НГС.

— Когда будет скоростной трамвай до ОбьГЭСа? Не буду против также городской электрички туда же, тем более ж/д ветка имеется, — спросил житель Новосибирска.



— Да на Плющиху уже планировали, когда я там еще жила, то есть до 2014 года. Теперь снова планируют. Правда, не представляю где. Рядом с дорогой не получится — овраг. Эстакаду до конца не построят, а так совсем бы неплохо, — отметила пользователь под ником ex_Tommy58.

Тем не менее для некоторых жителей новость оказалась положительной.

— Отличная новость! Городу нужны метро и трамваи, — написал читатель НГС.

— Новость хорошая. Трамвайные пути — это правильно. Только не опозорьтесь, как с Первомайским сквером, — отметил другой читатель.

Сразу несколько комментаторов отметили, что трамвай — это неудобный транспорт. В них летом жарко, а зимой холодно.