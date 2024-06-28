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Дороги и транспорт «В СССР кондеров не было и ехали нормально»: читатели НГС — про споры пассажиров в душных автобусах

«В СССР кондеров не было и ехали нормально»: читатели НГС — про споры пассажиров в душных автобусах

Новосибирцы предложили закрыть окна в транспорте на замок

748
28 комментариев
С наступлением жары ездить на автобусах стало тяжелее

Жители Новосибирска высказали свое мнение и рассказали истории в комментариях под новостью о том, как жители ругаются в автобусе №96 из-за форточек и кондиционера. Жители оставили более 170 комментариев к материалу.

Некоторые поделились своим опытом езда на автобусе №96.

— В одном из автобусов №96 кондиционер скотчем заклеен. Он гудит, но не дует, — написала читательница под ником «Волна».

— Действительно, прежде чем ссориться, начинать надо было с того, чтобы выяснить, работает кондиционер или нет, — отметил комментатор под ником Жаба Васильевна.

Некоторые сравнили общественный транспорт Новосибирска с Турцией и Москвой.

— Да ладно, в Турции весь общественный транспорт, по крайней мере в Анталье, с кондиционерами. Всегда прохладно, даже в битком набитых автобусах. Проверено! Тут дело в том, что кондиционеры в нашем транспорте включают в пол силы.

— В Москве транспорт весь с кондиционерами и битком. Почему-то там есть чем дышать и не душно.

Сразу несколько комментаторов вспомнили, что в Советском Союзе кондиционеров не было.

— А в советское время как ездили? Никаких кондиционеров и в помине не было. И ничего, ехали. Нормально. Люди просто добрее были, — задался вопросом читатель.

Этим читателям НГС сразу ответили, что форточки раньше были больше и жители не стояли в пробках. В комментариях появились несколько человек, которые присоединились к жалобам на общественный транспорт в жару.

— Несколько лет назад пришлось поездить в ОТ. К жаре я не чувствителен. Но когда одна пассажирка попросила открыть форточку (том случае это был люк на крыше автобуса), сделал эту нехитрую процедуру, поскольку рост позволяет. Спустя полсекунды раздался оглушительный визг другой пассажирки: «Хулиган, что ты делаешь! Меня продует!!!», — рассказал веселую историю читатель.

— А вот в автобусе №45 вообще нет кондиционера (такой изначально поставили по заказу властей). Это просто жесть, потому что в отличие от обыкновенных автобусов, при открытых форточках и люках, все равно не достигается обдувание. С учётом того, что автобус идёт от ОбьГЭСа, где пляж и сейчас очень много людей, то там регулярно плохеет многим людям. И не дай бог, это кончится чей-то смертью, — пожаловался читатель НГС.

— На автобусе №1189 место у окна спиной к водителю еще и с включенной печкой. Никакие окна не помогут, а кондиционер в ПАЗике не предусмотрен. Ничего, вышла пораньше, дошла пешком. И люди едут молча, не возмущаются. Потому что ехать надо. А автобус, видимо, по-другому не работает, — считает житель Новосибирсска.

— А вот в троллейбусе №29 не справляется «кондёр». Водитель говорит: «напруги не хватает». Пробовали включать — не получилось, — добавил читатель.

Некоторые читатели предложили свои решения проблемы.

— Просьба к водителям не выключать кондиционеры на конечных остановках между рейсами. Чтобы пассажиры первых остановок уже заходили в прохладный салон, а не в раскаленную печку. Тогда и не будет рука тянуться к форточке. После включения кондиционера еще нужно время, чтобы охладить разогретый салон, — предложил читатель НГС.

В конце концов один из читателей отметил, что во все времена были споры между тем, кому дует, и тем, кому жарко.

Общественный транспорт в Новосибирске — это когда в морозы холодно, в дождь мокро, а в +30 — жарко. Корреспонденты НГС решили проверить, какая температура сейчас в разном виде транспорта, и проехались в жару в трамвае, троллейбусе, метро, электричке, автобусе и маршрутке. Какой транспорт оказался самым душным.

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Автобус Общественный транспорт Новосибирск Жара
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Комментарии
29
Ханна Намити
28 июня 2024, 12:02
автобус ладно...в маршрутке которая с явным перегрузом едет - вообще сауна!
Гость
28 июня 2024, 11:58
Действительно, а когда-то и самих автобусов не существовало и люди передвигались. По такой логике можно много про что говорить. Но вот в такую жару без кондиционера в автобусе можно сойти с ума, поймут люди, которые стоят в пробках каждый день
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