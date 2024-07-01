«Открывайте форточки»: мэрия Новосибирска призналась, что большая часть общественного транспорта без кондиционеров

В некотором транспорте кондиционер не работает, несмотря на его наличие Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в большей части общественного транспорта нет кондиционеров, в этом признались в мэрии Новосибирска. В том числе в список душного транспорта попали трамвай № 13, автобусы № 98 и маршрутное такси № 45. В них на прошлой неделе в самую жару проехались корреспонденты НГС с термометром. Температура достигала +34 градусов внутри салона.

Температуру в транспорте без кондиционера предлагают регулировать с помощью люков и форточек.

— Норма температуры в ПС ОПТ при повышении температуры окружающего воздуха в летний период не регламентирована. Для улучшения условий проезда в пассажирском транспорте регулирование температуры внутри салонов ПС предусмотрено за счет открытия люков и форточек либо при помощи систем кондиционирования, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.



При этом все троллейбусы на маршруте № 36 оснащены кондиционерами. Когда в нем были корреспонденты НГС, кондиционер не работал. В мэрии объяснили, что периодически появляются неисправности. Иногда они бывают связаны с длительным перерывом в использовании кондиционеров и активной нагрузкой во время жары.

— Все возникающие неисправности оперативно устраняются по гарантии. Работниками мэрии города Новосибирска проведена проверка работы систем кондиционирования. Муниципальному казенному предприятию города Новосибирска «Горэлектротранспорт» указано на необходимость усиления контроля за техническим состоянием кондиционеров и соблюдением правил их обслуживания, а также за исполнением водителями правил эксплуатации кондиционеров, — добавили в администрации города.

За июнь 2024 года в общественную приемную мэрии поступило восемь жалоб на жару в общественном транспорте.

Жители Новосибирска переругались в новых автобусах, которые ходят по муниципальному маршруту № 96. Одни просят закрыть все форточки, чтобы работал кондиционер, а другие, наоборот, требуют их открыть.