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Дороги и транспорт «Вперед, за гидроударом!»: левобережье Новосибирска сковали утренние пробки из-за ливня

«Вперед, за гидроударом!»: левобережье Новосибирска сковали утренние пробки из-за ливня

Затруднено движение по мостам через Обь, Большевичке и ряде улиц левого берега

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Разлив на улице Ватутина

Ранним утром 6 июня в Новосибирске образовались пробки. Главным образом — на левобережье: затруднено движение по Троллейной, Ударной, Титова, Станиславского, Ватутина, проезде Энергетиков. Затор образовался на Димитровском и Октябрьских мостах через Обь и на улице Большевистской. Водители винят в происходящем ливень, выкладывая видео в сеть.

— Вперед, за гидроударом! Мясо! — говорит автор видео.

— На Ватутина от пролившегося дождя образовалось море, а также забил фонта, — сообщает автомобильный паблик «АСТ-54» в описании к этому видео.

Сервис 2ГИС оценивает дорожную в Новосибирске ситуацию в 5 баллов. Пользователи отметили на карте несколько ДТП и участки, где ведутся дорожные работы.

Дорожная ситуация на 7:55

Накануне синоптики дали очередной грустный прогноз погоды для новосибирцев на ближайшие дни. Хоть температура и поднимется до +24 градусов, но позагорать не получится.

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Пробки Ливень Заторы на дорогах
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