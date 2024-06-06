«Вперед, за гидроударом!»: левобережье Новосибирска сковали утренние пробки из-за ливня

Ранним утром 6 июня в Новосибирске образовались пробки. Главным образом — на левобережье: затруднено движение по Троллейной, Ударной, Титова, Станиславского, Ватутина, проезде Энергетиков. Затор образовался на Димитровском и Октябрьских мостах через Обь и на улице Большевистской. Водители винят в происходящем ливень, выкладывая видео в сеть.
— На Ватутина от пролившегося дождя образовалось море, а также забил фонта, — сообщает автомобильный паблик «АСТ-54» в описании к этому видео.
Сервис 2ГИС оценивает дорожную в Новосибирске ситуацию в 5 баллов. Пользователи отметили на карте несколько ДТП и участки, где ведутся дорожные работы.
Накануне синоптики дали очередной грустный прогноз погоды для новосибирцев на ближайшие дни. Хоть температура и поднимется до +24 градусов, но позагорать не получится.
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