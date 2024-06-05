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Лето Заморозки уходят, а теперь — дожди: синоптики дали очередной грустный прогноз погоды для новосибирцев

Заморозки уходят, а теперь — дожди: синоптики дали очередной грустный прогноз погоды для новосибирцев

Хоть температура и поднимется до +24 градусов, но позагорать не получится

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Новосибирцам придется носить с собой зонтики

Синоптики прогнозируют теплую и дождливую погоду в Новосибирске в ближайшие три дня. Температура может подняться до +24 градусов днем. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Заморозки закончились, сейчас будет тепло, но придут дожди, — объяснила Наталья Кичанова.

6 июня, в четверг, прогнозируют погоду преимущественно без осадков, но во второй половине ночи и днем может быть кратковременный дождь, местами гроза. Ночью температура составит +11... +13 градусов, днем поднимется до +21... +23 градусов. Ветер ночью будет юго-восточный 4–9 м/с, днем юго-западный 6–11 м/с.

В пятницу, 7 июня, сохраняется кратковременный дождь, местами гроза. Ночью температура составит +14... +16 градусов, днем поднимется до +22... +24 градусов. Ветер будет юго-западный 4–9 м/с.

8 июня, в субботу, днем местами ожидают сильный дождь, а при грозах град. Ночью температуру ожидают +15... +17 градусов, днем прогнозируют +21... +23 градуса. Ветер будет юго-западный ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что жара в июне придет только во второй половине месяца. В отдельные дни ожидается потепление до +32 градусов.

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