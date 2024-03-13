«Это театр абсурда». Водителя с Урала, который погибал от инсульта на глазах у гаишников, оштрафовали за неправильную парковку

Напомним, что случилось с Романом. 5 января он возвращался в родной Камышлов Свердловской области из командировки — он работает водителем на местном заводе по производству минеральной воды. В дороге ему стало плохо, он попал в ДТП. Пострадавших не было, лишь небольшие повреждения на машинах. Роман тогда не мог говорить, ни на что не реагировал. Сотрудников ГИБДД вызвал водитель второй машины. Экипаж прибыл на место минут через пятнадцать–двадцать после звонка.

По словам очевидцев, гаишники посчитали, что водитель пьян или находится под воздействием наркотиков, но на освидетельствование его не повезли. Несколько часов он «трезвел» в своей холодной кабине, потом его перенесли в автомобиль ГИБДД. Скорую вызвали коллеги дальнобойщика, которые приехали эвакуировать машину. В больницу Роман попал только через шесть часов после аварии. У него диагностировали геморрагический инсульт, его спасли в реанимации Свердловской областной больницы.