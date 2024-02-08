«Про такси думают, что тут просто извозчик»: названа средняя сумма чаевых, которые оставляют новосибирцы таксистам

— Размер чаевых и то, насколько часто пассажиры их оставляют, зависит от многих факторов. Например, в декабре перед новогодними праздниками пользователи, как правило, благодарят водителей чаще и суммы больше, чем в январе. Если сравнить количество поездок с чаевыми в этом году с аналогичным периодом прошлого года, то оно практически не изменилось, — объяснили в сервисе.

