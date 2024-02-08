freedom
Реклама
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 91.15
eur 98.09
СрочноНа остров возле «Евроберега» съехалась техника
Все новости
Все новости

«Про такси думают, что тут просто извозчик»: названа средняя сумма чаевых, которые оставляют новосибирцы таксистам

Водители жалуются, что пассажиры не особо щедры

848

Водители такси утверждают, что многие новосибирцы требуют сдачу до рубля

Поделиться

Новосибирцы в среднем оставляют водителям такси 50 рублей чаевых. Такие данные приводит сервис заказа такси «Максим» в ответе на запрос корреспондента НГС.

— Размер чаевых и то, насколько часто пассажиры их оставляют, зависит от многих факторов. Например, в декабре перед новогодними праздниками пользователи, как правило, благодарят водителей чаще и суммы больше, чем в январе. Если сравнить количество поездок с чаевыми в этом году с аналогичным периодом прошлого года, то оно практически не изменилось, — объяснили в сервисе.

В «Яндекс.Такси» конкретных цифр не привели, но объяснили, что с внедрением кнопки «Мечты водителей» с 18 по 24 декабря пассажиры по всей России оставили водителям рекордные чаевые — на 33% больше, чем годом ранее.

При этом водители заявили, что сейчас люди стали оставлять меньше чаевых и многие требуют сдачу до рубля при поездках за наличный расчет.

— Официантам люди оставляют чаевые, а про такси они думают, что тут просто извозчик. Бывает такое часто, что требуют до копейки всё сдать, — объяснил таксист Анатолий.

Его коллега Руслан подтвердил, что новосибирцы редко оставляют чаевые, особенно при безналичном расчете.

В понедельник, 5 февраля, в Новосибирске выросли цены на такси. Цена на 20-минутную поездку достигла почти 800 рублей.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ТаксиЯндекс.ТаксиЧаевыеСтоимость такси
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter