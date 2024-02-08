«Про такси думают, что тут просто извозчик»: названа средняя сумма чаевых, которые оставляют новосибирцы таксистам

Новосибирцы в среднем оставляют водителям такси 50 рублей чаевых. Такие данные приводит сервис заказа такси «Максим» в ответе на запрос корреспондента НГС.
— Размер чаевых и то, насколько часто пассажиры их оставляют, зависит от многих факторов. Например, в декабре перед новогодними праздниками пользователи, как правило, благодарят водителей чаще и суммы больше, чем в январе. Если сравнить количество поездок с чаевыми в этом году с аналогичным периодом прошлого года, то оно практически не изменилось, — объяснили в сервисе.
В «Яндекс.Такси» конкретных цифр не привели, но объяснили, что с внедрением кнопки «Мечты водителей» с 18 по 24 декабря пассажиры по всей России оставили водителям рекордные чаевые — на 33% больше, чем годом ранее.
При этом водители заявили, что сейчас люди стали оставлять меньше чаевых и многие требуют сдачу до рубля при поездках за наличный расчет.
— Официантам люди оставляют чаевые, а про такси они думают, что тут просто извозчик. Бывает такое часто, что требуют до копейки всё сдать, — объяснил таксист Анатолий.
Его коллега Руслан подтвердил, что новосибирцы редко оставляют чаевые, особенно при безналичном расчете.
В понедельник, 5 февраля, в Новосибирске выросли цены на такси. Цена на 20-минутную поездку достигла почти 800 рублей.