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На двух дорогах в Новосибирске поставят камеры — показываем на карте

Комплексы будут фиксировать нарушения правил

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Новые камеры установят на левом и правом берегу

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В Новосибирске установят камеры, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. За них готовы заплатить больше 19,3 миллиона рублей.

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — «Центр организации дорожного движения» Новосибирской области. Победитель торгов должен поставить и установить оборудование в районе здания на улице Большевистской, 37 и на пересечении Станционной и 2-й Станционной.

Камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, остановку за стоп-линией. Также они должны выявлять водителей и пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности.

Заявки на участие в торгах принимают до 16 февраля. Камеры установят в течение полугода со дня заключения контракта.

Камеры такжее собираются установить в Калининском и Дзержинском районах Новосибирска. На них выделили больше 36 миллионов рублей.

В прошлом году в Новосибирске установили рекордное количество дорожных камер. Несмотря на штрафы, многие водители и пассажиры не пристегивают ремни безопасности. Психолог объяснил, с чем может быть связано такое поведение.

Один комплекс фиксации нарушений собирает штрафы почти на 8 миллионов рублей в год. НГС рассказывал, куда идут эти деньги.

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