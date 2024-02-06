Оштрафуют за непристегнутый ремень: в Новосибирске закупят новые камеры за 36 миллионов рублей

В Новосибирске планируют установить два комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения за более чем 36 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Как следует из конкурсной документации, камеры планируют установить в Калининском и Дзержинском районах Новосибирска. Комплекс появится на перекрестке улиц Авиастроителей и Учительской. Он будет фиксировать нарушения со стороны улиц Олеко Дундича, Театральной и Республиканской.
Еще одно устройство разместят на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова, оно сможет отслеживать нарушения со стороны улиц Планетной, Селезнева и Фрунзе.
Камеры смогут отследить проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем водителем с непристегнутым ремнем безопасности и другое. Заказчиком комплексов выступает ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».
Максимальная стоимость контракт составляет 36,8 миллиона рублей. Итоги закупки планируют подвести 15 февраля.
Накануне в Новосибирске также объявили о закупке камер фиксации нарушений ПДД за 25 миллионов рублей. НГС выяснил, где они появятся.