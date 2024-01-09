«Снизили премию на 25 %»: в Новосибирске наказали кондуктора, которая напала на пассажирку из-за неработающей карты

В Новосибирске наказали кондуктора автобуса №57. Ранее пассажирка Елена заявила в разговоре с редакцией НГС, что сотрудница автобуса напала на нее из-за проблем с безналичной оплатой.
У сибирячки не сработала оплата по безналичному расчету, а наличных с собой не было. На это кондуктор начала браниться, а затем пнула пассажирку. В результате пассажирка выпала из автобуса на других людей.
В мэрии рассказали, какое наказание понесла кондуктор указанного маршрута.
— По данным перевозчика ИП Кандакова В. В., с кондукторами предприятия провели внеплановый инструктаж по культуре обслуживания пассажиров. Кроме того, кондуктору автобуса государственного регистрационного номера Е 636 ВК снизили премию на 25 %. Информации об увольнении кондуктора и расторжении трудового договора с ней от перевозчика не поступало, — сообщили в пресс-центре мэрии в ответе на запрос корреспонденту НГС.
В мэрии добавили, что сообщение о конфликте пассажира и кондуктора автобуса №57 поступило в информационно-справочный отдел МКУ «ЦУГАЭТ» 22 декабря в 11:56. По данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» специалистам удалось установить государственный регистрационный номер транспортного средства. После этого обращение направили перевозчику для проведения разбора и принятия мер.
Пострадавшая пассажирка Елена после инцидента написала заявление в полицию, жаловалась в департамент транспорта. Представители ИП Кандаков В. В после случившегося корреспонденту НГС отметили, что никаких комментариев давать не будут, а также возмутились, что женщина не обратилась к ним.
Ранее НГС писал о том, что буйный новосибирец устроил драку в автобусе на ОбьГЭСе. После того, как пассажира высадили, он продолжил потасовку на остановке.