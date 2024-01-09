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«Снизили премию на 25 %»: в Новосибирске наказали кондуктора, которая напала на пассажирку из-за неработающей карты

На предприятии также провели инструктаж по культуре общения

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У пассажирки не сработала оплата по карте

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В Новосибирске наказали кондуктора автобуса №57. Ранее пассажирка Елена заявила в разговоре с редакцией НГС, что сотрудница автобуса напала на нее из-за проблем с безналичной оплатой.

У сибирячки не сработала оплата по безналичному расчету, а наличных с собой не было. На это кондуктор начала браниться, а затем пнула пассажирку. В результате пассажирка выпала из автобуса на других людей.

В мэрии рассказали, какое наказание понесла кондуктор указанного маршрута.

— По данным перевозчика ИП Кандакова В. В., с кондукторами предприятия провели внеплановый инструктаж по культуре обслуживания пассажиров. Кроме того, кондуктору автобуса государственного регистрационного номера Е 636 ВК снизили премию на 25 %. Информации об увольнении кондуктора и расторжении трудового договора с ней от перевозчика не поступало, — сообщили в пресс-центре мэрии в ответе на запрос корреспонденту НГС.

В мэрии добавили, что сообщение о конфликте пассажира и кондуктора автобуса №57 поступило в информационно-справочный отдел МКУ «ЦУГАЭТ» 22 декабря в 11:56. По данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» специалистам удалось установить государственный регистрационный номер транспортного средства. После этого обращение направили перевозчику для проведения разбора и принятия мер.

Пострадавшая пассажирка Елена после инцидента написала заявление в полицию, жаловалась в департамент транспорта. Представители ИП Кандаков В. В после случившегося корреспонденту НГС отметили, что никаких комментариев давать не будут, а также возмутились, что женщина не обратилась к ним.

Ранее НГС писал о том, что буйный новосибирец устроил драку в автобусе на ОбьГЭСе. После того, как пассажира высадили, он продолжил потасовку на остановке.

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