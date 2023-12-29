«Из глухого леса выбраться проще»: сибирячка пришла вечером на остановку в Снегирях и не смогла уехать без такси

Несмотря на то, что на карте «живого», передвигающегося транспорта не было почему-то никакого, электронное табло на остановке обнадеживающе показывало время прибытия следующих автобусов. Время шло... На электронном табло просто обновлялась информация о прибытии транспорта. Но ни одного автобуса или маршрутки, направляющихся в город, в течение 30 минут так и не появилось на дороге.



За полчаса количество ожидающих на остановке не сильно изменилось — новые подходили, а уставшие ждать — вызывали такси. В 22:00 я тоже сдалась и уехала до метро на такси... И на всякий случай ещё какое-то время поглядывала на карту — транспорт на Рассветной так себя и не обнаружил.