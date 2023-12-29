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Мнение

«Из глухого леса выбраться проще»: сибирячка пришла вечером на остановку в Снегирях и не смогла уехать без такси

Наталья Плотникова прождала полчаса на остановке и не смогла доехать до метро без такси

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Автор колонки боится, что анонсированная оптимизация общественного транспорта сделает город хуже

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Жительница Новосибирска Наталья Плотникова не смогла в 21:30 уехать из микрорайона Снегири до ближайшего метро. Стоя на остановке в ожидании транспорта, она решила свои не самые радужные мысли изложить в формате колонки. Далее — от ее лица.

У меня нет машины, никогда не было и мечтами о ней не болею. Вполне нормально много лет обхожусь в мегаполисе без авто. На этой неделе занесло меня на Снегири. А вечером (не поздним!) попыталась уехать с улицы Рассветной на общественном транспорте. Спойлер — не очень удачно.

Снегири и Родники сейчас — микрорайоны, вокруг которых выросли десятки новых кварталов. Сотни тысяч человек проживают в этой части Калининского района. Это вам — не богом забытая деревня. Потому с полной уверенностью уехать (хотя бы до метро), я пришла в полдесятого вечера на остановку.

Остановка «Торговый центр» на улице Рассветной. Маршрутов — 14. Четырнадцать! Все они идут с Родников — постоянно застраивающийся и заселяющийся микрорайон — не лес глухой. К слову сказать, в 21:30 я десятки раз уезжала с «Чемского бора» — можно сказать край географии Новосибирска — конечная остановка за ОбьГЭС, где всего 3 маршрута. Так что опыт подобных вечерних путешествий есть.

А здесь — громадный жилмассив и 14 маршрутов общественного транспорта. Даже современное табло на остановке расписание маршрутов подсказывает. Как можно не уехать в 21:30?

Несмотря на то, что на карте «живого», передвигающегося транспорта не было почему-то никакого, электронное табло на остановке обнадеживающе показывало время прибытия следующих автобусов. Время шло... На электронном табло просто обновлялась информация о прибытии транспорта. Но ни одного автобуса или маршрутки, направляющихся в город, в течение 30 минут так и не появилось на дороге.

За полчаса количество ожидающих на остановке не сильно изменилось — новые подходили, а уставшие ждать — вызывали такси. В 22:00 я тоже сдалась и уехала до метро на такси... И на всякий случай ещё какое-то время поглядывала на карту — транспорт на Рассветной так себя и не обнаружил.

Сложилось впечатление, словно общественный транспорт до 21 часа справился со своей основной задачей — привёз в спальные районы всех, кто успел им воспользоваться и после — сам себе колыбельную спел. А табло на остановке живёт в другой реальности или просто показывает людям сказки на ночь.

Вопрос первый — отмена десятков новосибирских маршрутов пока ещё в проекте или эта «оптимизация» уже началась?

Горожанам, как обычно, под сладким соусом вливают в мозг, что всё — ради их блага.

Ведь в качестве целей и задач программы планирования перевозок по муниципальным маршрутам указаны:

— «повышение качества транспортного обслуживания населения»,

— «оптимизация структуры и топологии маршрутной сети наземного пассажирского транспорта по параметрам территориальной доступности, пересадочности, продолжительности поездки».

Вопрос второй — почему уже сейчас из «глухого леса» уехать в город проще, чем из густо населённого района на окраине мегаполиса?

А что будет с транспортом, то есть с теми людьми, кто им пользуется, после завершения оптимизации — даже страшно представить.

НГС отправил запрос в мэрию по ситуации с транспортом на Снегирях.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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