На площади Энергетиков продлили ограничение движения на год из-за строительства моста

В Новосибирске на площади Энергетиков продлили ограничение движения до ноября следующего года из-за строительства четвертого моста. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Ограничения будут действовать до 20 ноября 2024 года на площади Энергетиков и прилегающих к ней участков дорог по улице Станиславского, улице Станционной и проезду Энергетиков. Части улиц будут также сужены, как сейчас.
— Это связано с продлением проведения ООО «Производственная фирма «ВИС» работ в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской в городе Новосибирске», — сообщили в администрации.
В мэрии отмечают, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что представитель концессионера по строительству четвертого моста в Новосибирске назвал срок сдачи объекта в конце 2024 года. Ранее объект планировали открыть в 2023 году. НГС побывал на стройке четвертого моста в день, когда он должен был быть готов. Темпы работ пришлось сбавить из-за «недопонимания» между концессионером («Сибирская концессионная компания», входит в группу «ВИС») и министерством транспорта региона.