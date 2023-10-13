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Пробка на Сибиряков-Гвардейцев растянулась на 3 километра — недалеко произошло ДТП

Заторы есть и на других участках

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На некоторых дорогах движение сильно затруднено

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Утром в Новосибирске собралась длинная пробка на улице Сибиряков-Гвардейцев. Движение в сторону площади Кирова затруднено.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается от пересечения улицы Сибиряков-Гвардейцев с Немировича-Данченко. Затор растянулся примерно на 3,3 километра. Движение затруднено на улицах, прилегающих к Петухова и площади Кирова. Сегодня утром в этом районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

Дороги у площади Кирова окрашены в багровый цвет. Это значит, что автомобилям приходится двигаться очень медленно

Дороги у площади Кирова окрашены в багровый цвет. Это значит, что автомобилям приходится двигаться очень медленно

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Пробки есть и в других районах города. Они собрались около площади Труда, на улицах 2-й Станционной, Большой, Советском шоссе, Большевистской, Богдана Хмельницкого, Кедровой, 1-м Мочищенском шоссе.

Пробки есть на обоих берегах

Пробки есть на обоих берегах

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Сервис оценивает пробки в Новосибирске 5 баллов.

На этой неделе большая пробка собралась на улице Большевистской из-за трех аварий. Люди выходили из транспорта, потому что идти пешком было быстрее.

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Сибиряков-ГвардейцевПлощадь КироваПлощадь ТрудаБольшевистская
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