Пробка на Сибиряков-Гвардейцев растянулась на 3 километра — недалеко произошло ДТП

Утром в Новосибирске собралась длинная пробка на улице Сибиряков-Гвардейцев. Движение в сторону площади Кирова затруднено.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается от пересечения улицы Сибиряков-Гвардейцев с Немировича-Данченко. Затор растянулся примерно на 3,3 километра. Движение затруднено на улицах, прилегающих к Петухова и площади Кирова. Сегодня утром в этом районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход.
Пробки есть и в других районах города. Они собрались около площади Труда, на улицах 2-й Станционной, Большой, Советском шоссе, Большевистской, Богдана Хмельницкого, Кедровой, 1-м Мочищенском шоссе.
Сервис оценивает пробки в Новосибирске 5 баллов.
На этой неделе большая пробка собралась на улице Большевистской из-за трех аварий. Люди выходили из транспорта, потому что идти пешком было быстрее.