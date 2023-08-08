«Детей выпускать страшно»: улицу возле «Евроберега» превратили в магистраль — жители копают ямы и жалуются

Жители частного сектора возле микрорайона «Европейский берег» пожаловались на своих соседей и в целом на автомобилистов, которые используют их дороги для выезда на Большевистскую — так проще объехать пробки. Проблема в том, что машины едут слишком быстро, поднимая столбы пыли и рискуя сбить кого-то из местных. Теперь детей здесь боятся выпускать гулять возле дома. Подробности конфликта между вынужденными соседями узнала журналист НГС Мария Тищенко.
Жители частного сектора, который примыкает к «Евроберегу», пожаловались в редакцию НГС. Они утверждают, что застройщик жилмассива, компания «Брусника», сделала насыпь и организовала проезд по их улицам — 2-й и 3–2 Инюшенский переулок. Теперь по этим дорогам машины ездят с утра до ночи на высокой скорости.
Когда и зачем была сделана насыпь, точно никто не знает, версии разные. Житель частного сектора Александр объясняет это так:
— Застройщик организовал сквозной проезд через частный сектор. Сделали насыпь, как говорили, временную для подъезда строительной техники. И после завершения строительства дома по адресу Большевистская, 132, насыпь не убрали. Теперь каждый день через наши две улицы по гравийке с утра до вечера идет нескончаемый поток машин. Калитки в частном секторе находятся очень близко к дороге, поэтому выйти страшно.
По словам Александра, жители частного сектора сходили в управляющую компанию «Европейского берега», но там им ответили, что не имеют к этому отношения.
— Этого проезда нет на карте, но он есть. Сами жители «Евроберега» на наши замечания отвечают словами: «У нас выезд из жилмассива один, нам здесь удобно». А как быть нам, жителям частного сектора, непонятно. Детей на велосипедах покататься страшно отправлять, так как машин, как на самой Большевистской стало, только в один ряд, — возмущается Александр.
Он добавляет, что жители даже начали делать что-то похожее на лежачие полицейские по действию — правда, они не делают насыпать на дороге сверху, а, наоборот, выкапывают ямы, чтобы перед ними машины точно притормаживали.
Еще один житель Инюшенского переулка Константин говорит, что насыпь сделали около двух лет назад. Он точно не помнит и не участвовал в собрании, но вспоминает, что она была. По его словам, оно проводилось для того, чтобы сделать насыпь не для машин, а для людей: чтобы местные могли проходить к реке. Раньше пройти там было невозможно.
— Не всем жителям «Европейского берега», видимо, удобно заезжать и выезжать из микрорайона по имеющимся дорогам, и они едут в объезд через нас. Процентов 70 летят по нашим улицам со скоростью 40 или 60 км в час, пыль стоит на три метра вверх. Эта дорога же предназначена для пешеходов, не для машин. Жители заехали, и всё, а они устроили Красный проспект из нашей улицы — с утра и до полуночи ездят. Шум от них сильный. Раньше была тишина и спокойствие, — переживает Константин.
По его словам, на улицах мамы с детьми ездили на велосипедах, гуляли, а теперь это стало опасно:
— Они не ездят 10 км в час, как правильно, а летят. Им лень проехать лишние 5 минут и развернуться по Большевистской, поэтому они едут к нам. Просто на «Европейском» новые дома строятся, а значит, поток машин прибавится, проблема усугубится. Так еще помимо жителей «Евроберега» стали ездить грузовики и бетономешалки, возможно, машины с карьера. Им тоже всем лень проехать дальше и развернуться.
Константин считает, что эту насыпь нужно разрыть и вернуть всё, как было:
— Там была большая канава. Жители частного сектора могут выезжать и заезжать через Большевистскую, возле «Лукойла». А для людей есть дорожка. Поэтому для нас это был бы идеальный вариант.
В пресс-службе компании «Брусника» журналисту НГС подтвердили, что это они организовали этот проезд, а также отсыпали щебнем и выровняли прилегающую к проезду улицу несколько лет назад, причем по просьбе жителей частного сектора и администрации:
— Это было не наше самовольное решение.
У жителей частного сектора пока нет ответа, как они хотят поступить: они замечают, что раз дорога ничья, то может перекроют ее или перекопают так, как было раньше. Еще есть надежды на то, что застройщик ее закроет. И есть те, кто хочет написать обращение мэру Новосибирска.
Ранее мы рассказывали о том, почему в Новосибирске не сносят незаконную дамбу у «Европейского берега», из-за которой, как уверены жители, заболачивается и высыхает река Плющиха.