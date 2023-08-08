«Детей выпускать страшно»: улицу возле «Евроберега» превратили в магистраль — жители копают ямы и жалуются

Жители частного сектора, который примыкает к «Евроберегу», пожаловались в редакцию НГС. Они утверждают, что застройщик жилмассива, компания «Брусника», сделала насыпь и организовала проезд по их улицам — 2-й и 3–2 Инюшенский переулок. Теперь по этим дорогам машины ездят с утра до ночи на высокой скорости.



Когда и зачем была сделана насыпь, точно никто не знает, версии разные. Житель частного сектора Александр объясняет это так:



— Застройщик организовал сквозной проезд через частный сектор. Сделали насыпь, как говорили, временную для подъезда строительной техники. И после завершения строительства дома по адресу Большевистская, 132, насыпь не убрали. Теперь каждый день через наши две улицы по гравийке с утра до вечера идет нескончаемый поток машин. Калитки в частном секторе находятся очень близко к дороге, поэтому выйти страшно.

