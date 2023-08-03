«Не можем отменить рейсы»: мэр Новосибирска — о гибели собаки-поводыря от тока в троллейбусе

В Новосибирске после гибели собаки-поводыря от тока неисправные троллейбусы не будут допускать на линию, заверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.
— Крайне неприятный случай. Причина — это крайняя изношенность нашего троллейбусного парка. Мы не раз об этом говорили. Более 200 троллейбусов, которые сегодня находятся на маршрутах, — мы не можем отменить эти рейсы. Этот случай связан именно с технической неисправностью троллейбуса. Мы ведем работу по замене, — отметил мэр.
До конца этого года город получит 120 новых троллейбусов и еще 49 троллейбусов — в 2024 году.
— Работу будем продолжать. Надеюсь, что подобных случаев не будет допущено. Мне искренне жаль. Я сам очень хорошо отношусь к животным. Конечно, это опасность и для людей. Работа проведена, чтобы не допускать выхода на линию таких опасных машин, — подчеркнул Анатолий Локоть.
Собака-поводырь погибла при входе в троллейбус из-за того, что через нее прошел ток из механизма к мокрому асфальту. Инцидент произошел