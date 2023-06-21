freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 7/10
usd 84.23
eur 92.07
Тема дняМитя Фомин сравнил Обское море с Монте-Карло
Все новости
Все новости

«Автобусы будут ждать людей после фестиваля»: вице-мэр — о доступности парка «Арена» в предстоящие праздники

Они будут довозить новосибирцев до «Речного вокзала» и площади Маркса

933

Станцию метро «Спортивная» у парка так пока и не открыли

Поделиться

В День города и к VK Fest общественный транспорт будет останавливаться у парка «Арена».

— На личном транспорте тоже будет доступность, потому что официально рядом с парком и ледовой ареной более 1500 парковочных мест. Было принято решение о том, что дополнительные маршруты будут курсировать с остановкой у парка и по городу, и когда закончится фестиваль, будут стоять автобусы, которые будут довозить людей до Речного вокзала и до проспекта Маркса. И подняться немного по дороге много времени не займет до «Студенческой», — отметила Анна Терешкова.

Сегодня стало известно, что лошадей привезут на площадь Ленина накануне Дня города — вице-мэр объяснила зачем.

День города - 2023VK FestПарк АренаАнна Терешкова
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter