«Автобусы будут ждать людей после фестиваля»: вице-мэр — о доступности парка «Арена» в предстоящие праздники

В День города и к VK Fest общественный транспорт будет останавливаться у парка «Арена».
— На личном транспорте тоже будет доступность, потому что официально рядом с парком и ледовой ареной более 1500 парковочных мест. Было принято решение о том, что дополнительные маршруты будут курсировать с остановкой у парка и по городу, и когда закончится фестиваль, будут стоять автобусы, которые будут довозить людей до Речного вокзала и до проспекта Маркса. И подняться немного по дороге много времени не займет до «Студенческой», — отметила Анна Терешкова.
Сегодня стало известно, что лошадей привезут на площадь Ленина накануне Дня города — вице-мэр объяснила зачем.