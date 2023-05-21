Женщина на внедорожнике Isuzu сбила подростка, перебегавшего дорогу в Новосибирске

Вечером 21 мая подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сбила женщина на внедорожнике Isuzu Trooper. ДТП произошло на улице Волховской в Ленинском районе Новосибирска.
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, парень 2006 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.
В Первомайском районе Новосибирска вечером 20 мая 6-летний ребенок попал под колеса автомобиля SsangYong Actyon.
Ранее в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в Сети.