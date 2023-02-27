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На Октябрьском мосту ДТП: Новосибирск сковали пробки — где лучше не ехать

В городе снегопад и гололедица

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В понедельник утром в городе 8-балльные пробки

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В Новосибирске утром 27 февраля собрались пробки. Сервис 2ГИС оценивает состояние заторов на 8 баллов. В Западно-Сибирском метеоцентре сообщают, что на дорогах местами гололедица, в понедельник также начался снегопад.

ДТП произошло на Октябрьском мосту, как пишут пользователи 2ГИС. Авария произошла в левом ряду. На мосту пробка, которая растянулась на 3 километра.

Такая ситуация на дорогах была в 07:45

Такая ситуация на дорогах была в 07:45

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По данным 2ГИС, пробки сковали площадь Труда, Большевистскую улицу, МЖК. Также в городе есть несколько ДТП. В том числе пользователи отметили аварии на площади Маркса, на перекрестке Красного проспекта и Гоголя, на улице Высоцкого.

В Новосибирске после волны оттепелей и похолодания разрушилось дорожное покрытие на Димитровском мосту. Как сейчас выглядит мост, показываем в видео.

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