На Октябрьском мосту ДТП: Новосибирск сковали пробки — где лучше не ехать

По данным 2ГИС, пробки сковали площадь Труда, Большевистскую улицу, МЖК. Также в городе есть несколько ДТП. В том числе пользователи отметили аварии на площади Маркса, на перекрестке Красного проспекта и Гоголя, на улице Высоцкого.