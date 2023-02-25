«Куски металла раскидало по тротуару»: автомобиль такси врезался в ограждение на Красном проспекте

Вечером 25 февраля в Новосибирске на Красном проспекте автомобиль такси врезался в пешеходное ограждение. Как сообщила читатель НГС Екатерина, инцидент произошел вблизи здания на Красном проспекте, 67 в Центральном районе Новосибирска. На месте работает ДПС.
— На Красном проспекте у здания Росфинмониторинга автомобиль врезался в пешеходные ограждения недалеко от пешеходного перехода, — сообщил новосибирец. — Куски металла раскидало по скользкому тротуару. На месте работают эвакуатор и два автомобиля ДПС.
По данным 2ГИС, вблизи здания на дорогах отсутствуют пробки. Между тем сервис сообщает о затрудненном движении транспорта по улице Советской в сторону улицы Гоголя.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ДТП.
Осенью 2022 года автомобиль Chery Tiggo сбил двух человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома на улице Красный проспект, 67.
23 февраля в Новосибирске возле Большевистской, 276/1 столкнулись два автомобиля. В результате ДТП одна из машин перевернулась на крышу. В аварии пострадали три человека.