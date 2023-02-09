Проезд по Линейной от Нарымской до Красного проспекта перекрыли после взрыва в доме

Из-за взрыва дома на Линейной, 39 перекрыли дорогу от Нарымской до Красного проспекта. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска.
— В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ в результате взрыва газа в жилом доме на ул. Линейной, 39 вводится временное прекращение движения транспортных средств по ул. Линейной на участке от ул. Нарымской до Красного проспекта, — говорится в сообщении.
Дорогу перекрыли «до устранения аварийной ситуации».
Взрыв газа на Линейной случился сегодня в 8 утра. Сообщалось о двух погибших и семи пострадавших, позже выяснилось, что одного человека удалось откачать. На момент написания материала, по официальной информации, погиб один человек. Мы следим за происшествием в онлайн-трансляции. СК уже возбудил уголовное дело.