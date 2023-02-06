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«Люди минут 10 стоят и мерзнут»: водитель бросил трамвай на остановке и ушел в магазин — почему он был прав

Пассажиры были расстроены долгим ожиданием

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Инцидент на видео сняли очевидцы

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Новосибирцы пожаловались на водителя трамвая № 14, который остановил трамвай на остановке «Площадь Калинина», а сам ушел в магазин.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Водитель бросил трамвай на остановке, люди минут 10 стоят и мерзнут. Пассажиры ждут, когда водитель прибежит из магазина, — прокомментировал автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

В правобережном трамвайном депо НГС уточнили, что водитель имеет право уходить от подвижного состава на конечной остановке. При этом он обязан соблюдать расписание движения.

Ранее в Новосибирске на площади Труда трамваи в обоих направлениях не могли проехать из-за образовавшейся пробки.

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