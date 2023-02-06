«Люди минут 10 стоят и мерзнут»: водитель бросил трамвай на остановке и ушел в магазин — почему он был прав

Новосибирцы пожаловались на водителя трамвая № 14, который остановил трамвай на остановке «Площадь Калинина», а сам ушел в магазин.
Видео инцидента очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Водитель бросил трамвай на остановке, люди минут 10 стоят и мерзнут. Пассажиры ждут, когда водитель прибежит из магазина, — прокомментировал автор видео.
В правобережном трамвайном депо НГС уточнили, что водитель имеет право уходить от подвижного состава на конечной остановке. При этом он обязан соблюдать расписание движения.
Ранее в Новосибирске на площади Труда трамваи в обоих направлениях не могли проехать из-за образовавшейся пробки.