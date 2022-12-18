«Не справился с управлением»: стали известны подробности ДТП с участием автобуса в Новосибирске

18 декабря в Кировском районе Новосибирска автомобиль Ford столкнулся с пассажирским автобусом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел в 15:50 у дома
По данным ведомства, 36-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением на дороге и выехал на встречную полосу.
— Водитель, управляя автомобилем Ford, двигался по Советскому шоссе со стороны улицы Петухова в сторону улицы Мира, — указано в сообщении. — В пути следования мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом НЕФАЗ под управлением 47-летнего водителя.
В результате аварии пострадал пассажир автомобиля Ford — 41-летняя женщина. Ее доставили в лечебное учреждение. В ведомстве отметили, что из медицинских учреждений не поступало сообщений о пострадавших среди пассажиров автобуса.
— По результатам проведенного освидетельствования на месте, алкогольного опьянения у водителя Ford не выявлено. На месте ДТП работает экипаж ДПС, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Накануне под Новосибирском произошла авария. В результате ДТП один из автомобилей вылетел с дороги и перевернулся на крышу.