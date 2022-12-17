Автомобиль улетел в кювет и перевернулся под Новосибирском — видео последствий аварии

Вечером 17 декабря под Новосибирском на трассе между Кольцово и Академгородком произошла серьезная авария. В результате ДТП один из автомобилей вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Водитель Honda Accord совершал обгон в неположенном месте, его автомобиль занесло, и он совершил лобовое столкновение с Renault Logan. Водителя Renault Logan увезли медики на скорой помощи, виновник аварии от госпитализации отказался, — написали очевидцы в группе.
Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее на улице Дуси Ковальчук троллейбус столкнулся с лимузином. По словам очевидцев, водитель лимузина долго не мог выйти из машины из-за помятой двери.