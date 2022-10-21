«В чатах местных паника была»: что изменилось в Сочи после введения среднего уровня реагирования
Поговорили с туристами, местными и туроператорами
После объявления президента Владимира Путина о введении режима «среднего уровня реагирования» на территории Краснодарского края сочинцы напряглись, они еще очень хорошо помнят ковидные ограничения, которые оставили курорт без туристов, а жителей без заработка. Что такое средний уровень реагирования, естественно, никто не знал, что еще больше напугало людей, которые живут за счет туристов. Оказалось, что главы субъектов, на территории которых введен такой режим, могут ограничить въезд и выезд, а также свободу передвижения по ней. Это еще больше шокировало жителей Сочи, информацию они начали пересылать друг другу.
Но губернатор края Вениамин Кондратьев поспешил успокоить: никаких ограничений в связи с введением уровня реагирования не предполагается. Мол, обстановка в регионе полностью контролируемая и стабильная.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский также написал оптимистичный пост в своем телеграм-канале. Не бойтесь, мол, всё нормально. Живем и радуемся дальше, продолжаем принимать туристов и ждем очередной наплыв на ноябрьские праздники. Город готовится к высокому зимнему курортному сезону.
— Готовы обеспечить всем качественный, комфортный, безопасный отдых. Также зарезервированы места в наших здравницах для реабилитации защитников Родины. В городе ведем плановую работу по вопросам частичной мобилизации. Оказываем всестороннюю поддержку семьям бойцов, — написал Копайгородский. Сочинцы успокоились и пошли дальше делать свою работу.
20 октября в администрации Сочи прошло расширенное заседание городского штаба с участием всего силового и правоохранительного блоков города, а также отраслевых заместителей по вопросам готовности в рамках среднего уровня реагирования. Никаких ограничений вводиться не будет, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
— Сегодня город живет и функционирует в спокойном рабочем режиме! По итогам штабы приняли решение дополнительно проверить весь резерв стратегических запасов курорта, усилить охрану объектов жизнеобеспечения и провести локальные учения на местах, — написал он в телеграм-канале.
Город, где вечное лето и вечный праздник
В городе, где вечный праздник, не принято говорить о мобилизации. Только 11 октября мэрия сообщила об отправке 100 мобилизованных в учебно-тренировочные центры Краснодарского края, после прохождения обучения они присоединятся к действующим расчетам и будут принимать участие в спецоперации на Украине. Оказалось, что это уже четвертая группа сочинских мобилизованных, сообщила пресс-служба администрации. Но Сочи продолжает выполнять свою задачу — оздоравливать и развлекать отдыхающих. Во что бы то ни стало. Тем более, что для россиян теперь так мало мест, куда можно уехать в отпуск. А здесь, прямо в России — город, где вечное лето. Пусть и дождливое сейчас, бархатный сезон закончился буквально вчера. Но мы-то знаем, будет еще много по-настоящему теплых дней. Если учесть, что практически по всей России глубокая противная осень, а кое-где и зима, то небольшой дождь и 20 градусов тепла — это просто подарок. По крайней мере так сказал сибиряк Иван Жуков, выйдя из здания сочинского аэропорта. Внимание корреспондента SOCHI1.RU он привлек, потому что прилетел с большой семьей: тещей, женой, тремя детьми, маленькой собачкой, которая в его огромной руке смотрелась как хомяк. Он схватил тещу в охапку, тряс ее и басом орал: «Хотела Сочи — получай!»
— А почему это мы должны от отдыха отказываться? Какой уровень реагирования? Ничего не знаем! Я его планировал год, у меня теща с онкологией, ей в жару нельзя. Вот и планировали прилететь в начале октября на пару месяцев, дети еще в школу не ходят, слава богу. Но из-за мобилизации немного отложили. Вот мне повестка не пришла, поэтому поехали. Смотри, какая красота вокруг! А пальмы настоящие? — спросил Иван и убежал фотографироваться на фоне субтропических деревьев, пусть друзья в Красноярске обзавидуются, там снег уже.
В аэропорту никакого ажиотажа нет. Кстати, даже посвободнее стало по сравнению с сентябрем, когда туристы массово возвращались домой, очереди были и на регистрацию, и на досмотр, и на посадку. Сейчас можно легко найти свободное место в зале ожидания, а к кассам небольшая очередь, но это те пассажиры, которые летят за счет работодателей, им нужны справки от авиакомпаний. Корреспондент SOCHI1.RU пристала к нескольким уезжающим. Все они сказали, что улетают планово. Кто-то в командировку, у кого-то закончился отпуск.
Супруги Михаил и Елена Переверзевы из Омска немного растерянно вышли из аэропорта и тут же попали в центр внимания всех таксистов, которые быстро поняли, что люди вообще не ориентируются. Корреспонденту SOCHI1.RU пришлось буквально отбивать у них пожилых людей. Оказалось, что путевку в сочинский пансионат им подарили дети на
— Мы в России живем, время всегда неспокойное, что же теперь не жить?! А года-то уходят. Мы когда на посадку шли над морем, увидели этот город весь в зелени, прямо сердце заколотилось. Я такую красоту только на картинках в интернете видела, а теперь вживую! И тепло-то как! А это мы только из аэропорта вышли. Сама себе завидую, что 14 дней здесь буду жить, — рассказала Елена. Михаил вообще ничего не знал ни о каком среднем уровне реагирования, который введен в Краснодарском крае.
— Я телевизор смотреть перестал, читаю телеграм-каналы, но пока собирались, пока летели, немного выпал из новостной повестки. Мы уже за свою долгую жизнь столько пережили, что ничего не страшно, главное, чтобы дети и внуки живы-здоровы были. А сейчас планируем отключить голову и наслаждаться. Всю жизнь пахали, не могли себе позволить санатории. Может, вообще, в последний раз куда-то едем, — говорит Михаил.
Город, который лечит душевные раны
Кстати, на Адлерском вокзале тоже нет ажиотажа. На кассах дальнего следования никаких очередей, при этом прибывающих намного больше, чем уезжающих.
— Ой, сняла свой пуховик, теплынь-то какая, — выдохнула девушка, которая только что сошла с поезда. Корреспондент SOCHI1.RU, опередив всех таксистов адлерского вокзала, буквально вцепилась в нее, чтобы задать несколько вопросов: откуда приехала и что знает о новшествах, объявленных Путиным.
— Ничего не знаю, — сделала круглые глаза она. — Я почти три дня в поезде ехала! Оказалось, что Ирина Глебова приехала в Сочи из Перми, развелась с мужем, сократили на работе, а она, чтобы не впасть в уныние, рванула на курорт. Планирует здесь хорошо отдохнуть, а может быть, и остаться.
— Это была совершенно спонтанная поездка, за сутки купила билет на поезд, забронировала отели и рванула на встречу новой жизни, а бывшему мужу повестка пришла. Я в Сочи была несколько раз, но только летом. Было сильно жарко, а сейчас прямо кайф для меня. Тепло и хорошо. Это город, который лечит душевные раны, — говорит Ирина и запрыгивает в такси.
«Впервые в октябре не закрываемся»
Несмотря на дождь и будний день, на Адлерской набережной народу полно. Прогуливаются с веселыми зонтиками или в дождевиках, неспешно обедают в кафе и ресторанах. Практически все заведения еще открыты, а посетителей в них достаточно. Администратор кафе на набережной Оксана говорит, что обычно к концу октября уже закрывали заведение, а сейчас гостей много, туристы продолжают приезжать. Думают, что до Нового года продержатся, а там вообще массово поедут на каникулы, если, конечно, всё нормально будет.
— Впервые в октябре не закрываемся и так радовались, но вчера прямо были шокированы введением этого непонятного режима среднего уровня реагирования. В чатах местных паника была. А может, закроют. Ничего же не понятно. Живем как на пороховой бочке. Думали, что сегодня разбегутся туристы, но они уже закаленные, продолжают невозмутимо отдыхать и радоваться жизни. Вроде и мэр сказал, что закрывать город не будут. Где еще россиянам отдыхать? — говорит Оксана.
А на пляже настолько спокойно, а люди радуются жизни, что кажется, нигде ничего не происходит. Небольшой шторм не расстраивает туристов, наоборот, наслаждаются. И фотки красивые будут.
— Мы просто балдеем от штормящего моря, были всегда летом, шторма и не видели. А тут волны, чайки. И мы — молодожены. Мы недавно поженились, и это наше свадебное путешествие, — рассказали Илья и Марина из Читы. Они принципиально не читают новости, не думают о том, что будет потом, после их возвращения домой, сейчас наслаждаются моментом, Сочи и друг другом.
Брони замерли
Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев говорит, что туристы моментально реагируют на заявления президента страны. Ненадолго «зависают», а потом снова начинают планировать отдых. Вот и сегодня аннуляций купленных ранее туров нет, но брони замерли. Также было, когда была объявлена частичная мобилизация. Продажи встали на три дня, а потом опять возобновились. При этом между потрясениями россияне планируют отдых на ближайшую перспективу и на Новый год.
— Есть брони на следующий год, пока не много, но так и должно быть. Обычно следующий год активно начинают бронировать с января. Но нет глубины бронирований. Это случилось сразу после объявления частичной мобилизации, то есть люди стали бронировать только перед заездом, но Новый год всё же планируют провести в Сочи. Понятно, что платить будут значительно позже. Пока ситуацию наблюдаем, есть вопрос по платежеспособности населения. Готов ли массовый поток оплачивать высокие цены на отдых? Сейчас в период межсезонья цены не высокие, и поэтому ответить на этот вопрос сложно, — говорит Валерий Сычев.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Но даже те, кто бронирует новогодние каникулы, отказываются от банкета, то есть покупают только проживание. И это говорит о том, что россияне стали экономить. Кто-то, конечно, оплатит ресторан уже на месте, но большинство скромно отметит в городских заведениях или вообще в номере, в последние 3–4 года — это популярный вариант у туристов, потому что более дешевый. При этом серьезного роста цен на новогодний отдых в Сочи не предвидится по сравнению с прошлым годом, считает Валерий Сычев. Цены выросли в среднем на 600 рублей в сутки на человека.