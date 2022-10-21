«В чатах местных паника была»: что изменилось в Сочи после введения среднего уровня реагирования

Но губернатор края Вениамин Кондратьев поспешил успокоить: никаких ограничений в связи с введением уровня реагирования не предполагается. Мол, обстановка в регионе полностью контролируемая и стабильная.



Мэр Сочи Алексей Копайгородский также написал оптимистичный пост в своем телеграм-канале. Не бойтесь, мол, всё нормально. Живем и радуемся дальше, продолжаем принимать туристов и ждем очередной наплыв на ноябрьские праздники. Город готовится к высокому зимнему курортному сезону.

— Готовы обеспечить всем качественный, комфортный, безопасный отдых. Также зарезервированы места в наших здравницах для реабилитации защитников Родины. В городе ведем плановую работу по вопросам частичной мобилизации. Оказываем всестороннюю поддержку семьям бойцов, — написал Копайгородский. Сочинцы успокоились и пошли дальше делать свою работу.

