Легковой автомобиль залетел под грузовик на Димитровском мосту — пострадал ребенок

Вечером 8 июля на Димитровском мосту в Новосибирске столкнулись иномарка с маркировкой такси и грузовик. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.



— Проехали мимо, нам навстречу пронеслась скорая на мигалках. Кто-то жестко влетел, — коротко описала ситуацию читательница Александра.



Фотографиями аварии поделились пользователи в приложении 2ГИС. По данным сервиса, сейчас на мосту серьезная пробка.