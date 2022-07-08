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Легковой автомобиль залетел под грузовик на Димитровском мосту — пострадал ребенок

На мосту собралась серьезная пробка

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На легковом автомобиле есть маркировка такси

На легковом автомобиле есть маркировка такси

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Вечером 8 июля на Димитровском мосту в Новосибирске столкнулись иномарка с маркировкой такси и грузовик. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

— Проехали мимо, нам навстречу пронеслась скорая на мигалках. Кто-то жестко влетел, — коротко описала ситуацию читательница Александра.

Фотографиями аварии поделились пользователи в приложении 2ГИС. По данным сервиса, сейчас на мосту серьезная пробка.

Сейчас на мосту пробка

Сейчас на мосту пробка

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НГС обратился в ГИБДД Новосибирска за комментарием.

В июне ДТП с такси произошло на улице Богдана Хмельницкого возле ДК Горького. Авария произошла между KIA Forte и автомобилем Volkswagen Polo с маркировкой такси. В ДТП пострадали четыре человека.

Обновлено: в ГИБДД Новосибирска рассказали об аварии:

— В 19:35 водитель, мужчина 1986 года рождения, на автомобиле «Газель» двигался по Димитровскому мосту со стороны правого берега в сторону левого. В пути следования выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан», за рулем которого был водитель 1973 года рождения, — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Газель», мальчик 2006 года рождения. Ребенка доставили в больницу.

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