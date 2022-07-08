Легковой автомобиль залетел под грузовик на Димитровском мосту — пострадал ребенок
На мосту собралась серьезная пробка
Вечером 8 июля на Димитровском мосту в Новосибирске столкнулись иномарка с маркировкой такси и грузовик. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
— Проехали мимо, нам навстречу пронеслась скорая на мигалках. Кто-то жестко влетел, — коротко описала ситуацию читательница Александра.
Фотографиями аварии поделились пользователи в приложении 2ГИС. По данным сервиса, сейчас на мосту серьезная пробка.
НГС обратился в ГИБДД Новосибирска за комментарием.
В июне ДТП с такси произошло на улице Богдана Хмельницкого возле ДК Горького. Авария произошла между KIA Forte и автомобилем Volkswagen Polo с маркировкой такси. В ДТП пострадали четыре человека.