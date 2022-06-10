Мэрия перенесла перекрытие дороги на Бориса Богаткова для работ на теплотрассе
Срок переноса пока не определили
В Новосибирске решили не перекрывать проезд на улице Бориса Богаткова от здания
— По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, по техническим причинам ранее объявленный срок закрытия проезжей части ул. Бориса Богаткова от здания
Ограничение проезда транспорта по улице Бориса Богаткова планировалось в связи с проведением ООО «НТСК» земляных работ при реконструкции тепловой сети. НГС готовил карту этих перекрытий.
С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничили движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».