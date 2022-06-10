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Мэрия перенесла перекрытие дороги на Бориса Богаткова для работ на теплотрассе

Срок переноса пока не определили

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Изначально работы планировали провести поэтапно с <nobr class="_">10 июня</nobr> по <nobr class="_">30 сентября</nobr>

Изначально работы планировали провести поэтапно с 10 июня по 30 сентября

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В Новосибирске решили не перекрывать проезд на улице Бориса Богаткова от здания № 102 до здания № 152 — поэтапно с июня по сентябрь здесь планировалось провести ремонт теплотрасс. Сегодня в пресс-центре мэрии объявили, что сроки закрытия этого участка переносятся на неопределенный срок.

— По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, по техническим причинам ранее объявленный срок закрытия проезжей части ул. Бориса Богаткова от здания № 102 до здания № 152 переносится до особого распоряжения. Пассажирский транспорт работает в обычном порядке, — объяснили в мэрии.

Ограничение проезда транспорта по улице Бориса Богаткова планировалось в связи с проведением ООО «НТСК» земляных работ при реконструкции тепловой сети. НГС готовил карту этих перекрытий.

С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничили движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».

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