Мэрия перенесла перекрытие дороги на Бориса Богаткова для работ на теплотрассе

В Новосибирске решили не перекрывать проезд на улице Бориса Богаткова от здания № 102 до здания № 152 — поэтапно с июня по сентябрь здесь планировалось провести ремонт теплотрасс. Сегодня в пресс-центре мэрии объявили, что сроки закрытия этого участка переносятся на неопределенный срок.

— По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, по техническим причинам ранее объявленный срок закрытия проезжей части ул. Бориса Богаткова от здания № 102 до здания № 152 переносится до особого распоряжения. Пассажирский транспорт работает в обычном порядке, — объяснили в мэрии.