Авиакомпания S7 погасит долги перед банками новыми облигациями, которые купит правительство
На эту сделку выделяются деньги из Фонда национального благосостояния
Правительство России сообщило, что декапитализирует российские авиакомпании за счет средств Фонда национального благосостояния. В частности, это коснется авиакомпании «Сибирь» (бренд S7), зарегистрированной в Новосибирской области.
АО «Авиакомпания "Сибирь"» образована 19 мая 1994 года. Адрес регистрации юрлица — город Обь, Новосибирская область. Генеральный директор АО — Вадим Клебанов. По данным системы «Контур.Фокус», владельцем 100% акций «Сибири» является ЗАО «Группа компаний С 7», генеральным директором которого является Татьяна Филева. Финансовые показатели АО «Авиакомпания "Сибирь"» на конец 2021 года: выручка — 156 миллиардов рублей, чистая прибыль — 12 миллиардов.
— Речь идёт о приобретении облигаций авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Сибирь», (S7 — Прим. ред.) «Аврора». На эти цели будет направлено 17 миллиардов рублей. На приобретение облигаций авиакомпании «Сибирь» предусмотрено более 13,7 миллиарда рублей, — говорится в телеграм-канале правительства.
В Группе компаний S7 прокомментировали покупку облигаций:
— Таким образом S7 Airlines реструктурирует долг перед банками, возникший из-за раскрытия покрытых лизинговых аккредитивов, через облигационный заем на более длинный срок. Авиакомпания выпустит облигации для приобретения банками, а средства из Фонда национального благосостояния поступят в банки, авиакомпания их не получит, — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь ГК S7 Тамара Никифорова.
На уточняющий вопрос журналиста, каким именно банкам должна авиакомпания, в ГК S7 не ответили.
В начале марта НГС сообщил об отмене международных рейсов на неопределенный срок несколькими авиакомпаниями, среди которых значится и S7.