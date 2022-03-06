Авиакомпании, которые перестают летать из России за границу. Как теперь вернуть билеты?

Авиасообщение между Россией и другими странами с каждым часом становится хуже. Росавиация рекомендовала с 6 марта отменить рейсы за рубеж для российских авиакомпаний, а с
Рекомендации Росавиации затронут те российские самолеты, которые зарегистрированы в иностранных реестрах. Решение коснется практически всех самолетов иностранного производства, что выполняют международные рейсы в российских авиакомпаниях: Boeing, Airbus, CRJ и Embraer. Предположительно, это продиктовано желанием избежать задержания и ареста лайнеров в иностранных аэропортах в связи с введенными санкциями ЕС (например, 3 марта самолету S7, летящему в Ереван, пришлось развернуться и вернуться в Москву).
Однако приостановка не относится к самолетам российского производства, например Sukhoi Superjet 100. Один из вариантов решения проблемы — это перенаправление зарубежных авиалайнеров на внутренние полеты, а российского SSJ — на международные. Впрочем, возможности эксплуатации Sukhoi Superjet 100 весьма ограничены дальностью полета (около 3 тысяч километров в стандартной версии) и вместимостью (98 мест в базовой компоновке).
Есть шансы, что иностранные авиаперевозчики увеличат число рейсов в Россию, но такой вариант развития событий тоже имеет лимиты, например в силу размеров авиапарка РФ. Заметим, что рейсы в Россию могут осуществлять только авиакомпании, зарегистрированные в этой стране. Так, из Москвы в Ереван смогут летать только Armenia Air (и другие армянские авиаперевозчики), из Москвы в Стамбул — только Turkish Airlines.
Можно сделать вывод, что полностью международные рейсы из РФ не исчезнут, но на время их станет существенно меньше.
Рекомендации Росавиации
Росавиация рекомендует гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой: использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию и так далее.
Использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.
MSK1.RU следит за перевозчиками, которые перестают летать за границу. Список обновляется.
«Аэрофлот», «Россия» и «Аврора»
Останавливают все зарубежные рейсы с 8 марта, кроме полетов в Белоруссию. В компаниях сообщают, что уже с 6 марта прекращают допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возврата — после 8 марта.
Пассажирам авиакомпания предлагает вынужденный возврат денежных средств. Оформить его можно по месту приобретения. Билеты, купленные на сайте или в контакт-центре, можно сдать по круглосуточному телефону:
«Победа»
Отменила несколько международных рейсов до 26 марта включительно. Это полеты в Милан, Пизу, Баден-Баден, Кельн/Бонн, Мюнхен, Ларнаку, Пафос, Рим, Берлин. Авиакомпания полностью прекращает международные полеты с 8 марта.
Бесплатная горячая линия для клиентов отмененных из-за введенных ограничений рейсов:
S7
Отмена всех международных рейсов с 5 марта.
Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости. Для этого нужно дождаться СМС от компании об отмене рейса или самостоятельно вернуть/обменять билет в специальном разделе сайта. Если билет был приобретен в кассах или на другом сайте, обращаться нужно по месту приобретения. Также в компанию можно позвонить по номеру:
Smartavia
Приостановка выполнения всех зарубежных рейсов до 19 марта включительно.
В компанию можно обратиться по номеру
«Уральские авиалинии»
Приостановка полетов в Венгрию (с 27 февраля), Таиланд (с 5 марта по 31 мая), ОАЭ, Армению, Израиль (с 4 по 26 марта) и Азербайджан (с 5 по 26 марта). Такое решение перевозчик объясняет «сложившейся геополитической ситуацией».
Компания предлагает переоформление билета, для чего нужно обратиться либо в место покупки, либо в службу поддержки:
Nordwind Airlines
Перевозчик с 7 марта приостанавливает все свои международные рейсы.
Egypt Air
Отмена всех рейсов в Москву до 10 марта из-за проблем со страховкой полетов со стороны Европы.
По поводу возвратов можно обратиться по номеру: