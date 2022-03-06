Авиакомпании, которые перестают летать из России за границу. Как теперь вернуть билеты?

Однако приостановка не относится к самолетам российского производства, например Sukhoi Superjet 100. Один из вариантов решения проблемы — это перенаправление зарубежных авиалайнеров на внутренние полеты, а российского SSJ — на международные. Впрочем, возможности эксплуатации Sukhoi Superjet 100 весьма ограничены дальностью полета (около 3 тысяч километров в стандартной версии) и вместимостью (98 мест в базовой компоновке).



Есть шансы, что иностранные авиаперевозчики увеличат число рейсов в Россию, но такой вариант развития событий тоже имеет лимиты, например в силу размеров авиапарка РФ. Заметим, что рейсы в Россию могут осуществлять только авиакомпании, зарегистрированные в этой стране. Так, из Москвы в Ереван смогут летать только Armenia Air (и другие армянские авиаперевозчики), из Москвы в Стамбул — только Turkish Airlines.



Можно сделать вывод, что полностью международные рейсы из РФ не исчезнут, но на время их станет существенно меньше.



Рекомендации Росавиации

Росавиация рекомендует гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой: использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию и так далее.

