Мэрия Новосибирска попыталась разъяснить ситуацию с премиальными Audi убыточного МУПа — понятнее не стало

Мэрия Новосибирска ответила на запрос НГС по поводу премиальных иномарок убыточного муниципального Пассажирского автотранспортного предприятия № 5 . Как выяснилось, на данный момент у учреждения есть сразу две Audi A6: одна арендованная и одна на балансе.



В январе стало известно, что ПАТП-5, которым руководит вице-спикер областного Заксобрания Валерий Ильенко, взял в аренду на год машину Audi A6 за 700 тысяч рублей. Сам Ильенко сначала заявил, что автомобиль разбили еще 1 декабря и действие контракта приостановлено. После того как НГС заметил Audi A6 с номером О054ОО154 в распоряжении ПАТП-5, директор заявил, что это другая машина — та, что в собственности. Редакция в деталях разобрала его слова.