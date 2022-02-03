Мэрия Новосибирска попыталась разъяснить ситуацию с премиальными Audi убыточного МУПа — понятнее не стало

Мэрия Новосибирска ответила на запрос НГС по поводу премиальных иномарок убыточного муниципального Пассажирского автотранспортного предприятия
В январе стало известно, что ПАТП-5, которым руководит вице-спикер областного Заксобрания Валерий Ильенко, взял в аренду на год машину Audi A6 за 700 тысяч рублей. Сам Ильенко сначала заявил, что автомобиль разбили еще 1 декабря и действие контракта приостановлено. После того как НГС заметил Audi A6 с номером О054ОО154 в распоряжении ПАТП-5, директор заявил, что это другая машина — та, что в собственности. Редакция в деталях разобрала его слова.
Мэрия Новосибирска подтвердила информацию НГС о том, что в аренде находится всё же машина с номером О054ОО154.
— Контракт на аренду автомобиля Audi A6 с государственным регистрационным знаком О054ОО154 заключен 23.12.2021 со сроком действия с 01.01.2022 по 31.12.2022. Действие данного контракта приостановлено в связи с дорожно-транспортным происшествием, — сообщается в ответе пресс-центра мэрии. — Выплаты по контракту не производились. Ранее заключенный контракт на аренду данного автомобиля действовал с 01.01.2021 по 31.12.2021.
По данным МУП ПАТП-5, с 9 марта 2021 года на балансе предприятия содержится автомобиль той же марки — Audi A6 с государственным регистрационным знаком М005СВ54. В базе Российского союза автостраховщиков страхователем машины является ПАТП-5. По данным из отчета Номерограма, автомобиль выпущен в 2016 году.
В отчете Drom.ru нет данных о ДТП, также не обнаружено сведений о наличии договоров лизинга. При этом владельцем машины по ПТС с 2016 года указан ООО «Перевозчик». Сервис vin.drom.ru, в котором собрана история автомобиля, выдает фотографии машины с разными госномерами, в том числе О054ОО154.
По данным базы «Контур.Фокус», в Новосибирской области зарегистрировано несколько компаний ООО «Перевозчик», одна из них зарегистрирована на Нижегородской, 272 — там же, где базируется ПАТП-5.
Маршрутки МУП ПАТП-5 обслуживает по нерегулируемому тарифу несколько городских маршрутов. По данным «Контур.Фокус», выручка предприятия в 2020 году составляла 107,7 миллиона рублей, а чистый убыток — 5,7 миллиона.
В конце прошлого года глава Новосибирской области Андрей Травников получил в свое распоряжение черный представительский Mercedes Benz S-Класс — обзор машины и его историю можно почитать в материале авторедактора Дмитрия Косенко.