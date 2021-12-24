Минтранс запустил маршрут до новых микрорайонов

С 24 декабря власти запускают новый маршрут, который связывает отдаленные районы Новосибирска с метро.
Маршрут
— До ближайшей автобусной остановки в городе Новосибирске жителям микрорайона «Березки-Элитный» и жилого квартала «Фламинго» ранее было необходимо пройти расстояние около километра, — сообщил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.
По его словам, для запуска маршрута нужно было подготовить дорогу и оборудовать конечную остановку. Сейчас жители могут добираться до площадки Маркса без пересадок. Автобус
В Новосибирске планируется менять несколько маршрутов муниципальных автобусов, некоторые маршруты хотят отменить полностью. Но жители Первомайского и Советского районов выступили против реформы, так как считают, что она приведет к транспортному коллапсу. В начале недели горожане пожаловались на перебои в маршруте