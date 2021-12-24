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Минтранс запустил маршрут до новых микрорайонов

О нем просили жители микрорайона «Березки-Элитный» и ЖК «Фламинго»

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Пассажиры смогут доехать из новых ЖК до площади Маркса

Пассажиры смогут доехать из новых ЖК до площади Маркса

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С 24 декабря власти запускают новый маршрут, который связывает отдаленные районы Новосибирска с метро.

Маршрут № 160 ЖК «Фламинго» (п. Элитный) — магазин «Телевизоры» (район площади Маркса) вводят по просьбам жителей микрорайона «Березки-Элитный» и жилого квартала «Фламинго» поселка Элитного Новосибирского района.

— До ближайшей автобусной остановки в городе Новосибирске жителям микрорайона «Березки-Элитный» и жилого квартала «Фламинго» ранее было необходимо пройти расстояние около километра, — сообщил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

По его словам, для запуска маршрута нужно было подготовить дорогу и оборудовать конечную остановку. Сейчас жители могут добираться до площадки Маркса без пересадок. Автобус № 160 будет ходить по расписанию рабочих и выходных дней. Для пассажиров есть льготный проезд.

В Новосибирске планируется менять несколько маршрутов муниципальных автобусов, некоторые маршруты хотят отменить полностью. Но жители Первомайского и Советского районов выступили против реформы, так как считают, что она приведет к транспортному коллапсу. В начале недели горожане пожаловались на перебои в маршруте № 18, потому что водители сошли с маршрута — так они выразили протест после изменения схемы движения.

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