Новосибирцы пожаловались на отказ водителей маршрута № 18 работать из-за изменения схемы движения

Жители Новосибирска пожаловались на перебои в работе маршрута № 18 , водители которого устроили протест и перестали работать после изменения схемы движения. Об этом в паблике «АСТ-54» сообщил подписчик.

— Второй день маршрутные автобусы № 18 отказываются работать из-за смены маршрута и запрета ездить на «Восток». Второй день невозможно уехать, — написал он.

Данный маршрут принадлежит нескольким перевозчикам. Представитель одного из них рассказал, что проблемой стал не отказ водителей, а не чищенная от снега дорога.