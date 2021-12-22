Новосибирцы пожаловались на отказ водителей маршрута № 18 работать из-за изменения схемы движения

Жители Новосибирска пожаловались на перебои в работе маршрута
— Второй день маршрутные автобусы
Данный маршрут принадлежит нескольким перевозчикам. Представитель одного из них рассказал, что проблемой стал не отказ водителей, а не чищенная от снега дорога.
— Сегодня уже всё, поехали. Там не по поводу схемы [конфликт], а там дорога была не чищена. Вот и вся проблема. Там просто две машины друг другу зеркала снесли, когда ехали, и всё, — пояснил он.
Заместитель директора ООО «ГАПП-6» Александр Звягин в разговоре с НГС пояснил, что не стоило менять схему маршрута
— Сами понимаете, люди и за подарками едут, а здесь меняется маршрут: вместо торговых комплексов нас заворачивают. После Нового года, может, это было бы более актуально. Кроме того, когда такое количество машин пытаются завернуть, по сути дела, в частный сектор, то хотя бы можно было бы позаботиться о том, чтобы почистить дорогу и площадку сделать для автомобилей. На сегодняшний день, действительно, там привели всё в порядок. Площадка для отстоя готова. Директор ЦУГАЭТ пообещал, что завтра пройдет грейдер и проезжая часть расширится. Я думаю, тогда всё будет хорошо, — объяснил он.
О том, что схема движения маршрута