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Новосибирцы пожаловались на отказ водителей маршрута № 18 работать из-за изменения схемы движения

Рассказываем, как ситуацию объясняют перевозчики

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Перевозчики рассказали, что дорога на новом маршруте оказалась не подготовлена

Перевозчики рассказали, что дорога на новом маршруте оказалась не подготовлена

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Жители Новосибирска пожаловались на перебои в работе маршрута № 18, водители которого устроили протест и перестали работать после изменения схемы движения. Об этом в паблике «АСТ-54» сообщил подписчик.

— Второй день маршрутные автобусы № 18 отказываются работать из-за смены маршрута и запрета ездить на «Восток». Второй день невозможно уехать, — написал он.

Данный маршрут принадлежит нескольким перевозчикам. Представитель одного из них рассказал, что проблемой стал не отказ водителей, а не чищенная от снега дорога.

— Сегодня уже всё, поехали. Там не по поводу схемы [конфликт], а там дорога была не чищена. Вот и вся проблема. Там просто две машины друг другу зеркала снесли, когда ехали, и всё, — пояснил он.

Заместитель директора ООО «ГАПП-6» Александр Звягин в разговоре с НГС пояснил, что не стоило менять схему маршрута № 18 в конце года.

— Сами понимаете, люди и за подарками едут, а здесь меняется маршрут: вместо торговых комплексов нас заворачивают. После Нового года, может, это было бы более актуально. Кроме того, когда такое количество машин пытаются завернуть, по сути дела, в частный сектор, то хотя бы можно было бы позаботиться о том, чтобы почистить дорогу и площадку сделать для автомобилей. На сегодняшний день, действительно, там привели всё в порядок. Площадка для отстоя готова. Директор ЦУГАЭТ пообещал, что завтра пройдет грейдер и проезжая часть расширится. Я думаю, тогда всё будет хорошо, — объяснил он.

О том, что схема движения маршрута № 18 изменится, стало известно в первой половине декабря. Решение о том, чтобы машины проходили через через ЖК «Свобода» у биатлонного комплекса, приняли после жалоб местных жителей.

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