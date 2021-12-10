В ЖК «Свобода» у Биатлонного комплекса появится новый маршрут — о нем просили жители

В Новосибирске через ЖК «Свобода» у Биатлонного комплекса в Дзержинском районе будет ходить новый маршрут общественного транспорта. Решение приняли после жалоб местных жителей.
— По результатам рассмотрения обращений, с целью улучшения транспортного обслуживания, принято решение об организации дополнительного маршрута в направлении «Биатлонного комплекса», — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Сейчас через ЖК «Свобода» ходят две маршрутки: № 38 «Вокзал «Новосибирск-Главный» — Биатлонный комплекс» и № 72 «Биатлонный комплекс — ЖК «Лесное». На них работают 62 единицы транспорта.
— Приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса изменен путь следования маршрута маршрутного такси №18 до Биатлонного комплекса с прохождением через ЖК «Свобода». После оформления соответствующей документации маршрут № 18 «Биатлонный комплекс — Микрорайон «Чистая Слобода» будет работать по измененной схеме, — рассказали в мэрии Новосибирска. На данный момент новая схема маршрута неизвестна.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда начнет работать новый маршрут, через какие остановки он пройдет и какой транспорт будет на нем работать.
Власти Новосибирска в 2019 году приняли решение, что к 2024 году в городе уберут все маршрутки. Департамент транспорта назвал это частью «оптимизации» маршрутной сети города для достижения единого стандарта качества.
С 15 декабря в Новосибирске повысят цены на проезд в автобусах, а также в электротранспорте. Об этом сообщили 30 ноября на заседании департамента по тарифам Новосибирской области. При этом городские власти назвали беспределом маленький рост цен на проезд.