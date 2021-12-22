Несколько автобусных маршрутов изменят в Новосибирске — горожане предрекают транспортный коллапс

В Новосибирске планируется менять несколько маршрутов муниципальных автобусов, некоторые маршруты хотят отменить полностью. Жители Первомайского и Советского районов выступили против реформы — они считают, что она усложнит и без того напряженную ситуацию с общественным транспортом.
Что меняют
17 декабря в мэрии состоялась встреча рабочей группы по общественному транспорту. Во время нее предложили скорректировать маршруты автобусов
Кроме того, решили отменить автобусы
Все эти маршруты обслуживает ПАТП-4. На момент написания новости взять комментарий у перевозчика не удалось, НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
Мнение жителей
Против изменения выступили жители районов. Так, в Первомайском районе начали писать массовые обращения в мэрию Новосибирска.
— Вся южная часть района имеет острую потребность в транспорте, связывающем ул. Одоевского и центр левого берега. 20 маршрут — это единственный маршрут, позволяющий сделать это без пересадок. Альтернативами ему для нас являются только маршруты, включающие в себя использование маршрутных такси, что неудобно для пользователей безналичной оплаты и носителей льгот на проезд. Устранение 20-го автобуса значительно ударит по карману жителей района и увеличит время поездки, — говориться в тексте обращения.
Отмена 69-го автобуса — «удар по жителям района», пишут авторы сообщения.
— 69-й — это наш любимый автобус, он курсирует вдоль всего КСМ. Чего не будет с предлагаемой нам заменой на 68-й. Плюс к тому, он не встревает ни в какие пробки, так как перед переездом перестраивается в левую полосу для разворота. То есть, люди из него массово выходят на «Электросетях» и бегут на электричку, чтобы без пробок долететь до города. В школу №117 и в садик при ней. Далее он ненадолго встает в пробку и приходит с разворотом на конечную. Там выходят те, кто едут на работу или везут детей в сад на Узорной. В школу тоже там многим удобнее выйти — безопаснее дорога. И обратно, в час пик, он тоже очень нужен, он забирает народ с электрички, например, — рассказывает одна из местных жительниц, Светлана Проноза.
68-й же автобус, по словам Светланы, — единственный маршрут, который соединяет ТОС «100 домов» и Речной вокзал.
— Нам как бы предлагают заменить 20-й и 69-й измененным 68-м, но это только ухудшит ситуацию с транспортом у нас на КСМ. Недовольны все жители, — говорит Светлана.
Против изменения схемы автобуса №36 выступают жители Шлюза. Сейчас в микрорайоне собирают подписи за сохранение старой схемы. Письмо с подписями планируют направить депутату Госдумы Александру Аксёненко.
— С февраля 2022 года мэрия города Новосибирска планирует изменить схему движения автобусного маршрута №36, повернув его через Бугринский мост до метро Студенческая. Чтобы добраться до метро «Речной Вокзал» жители либо будут вынуждены делать крюк с потерей времени и финансов, либо добираться с пересадкой, — говориться в тексте письма.
Реформа
По словам независимого депутата горсовета по 46-му округу (куда входит Шлюз) Светланы Каверзиной, все эти изменения — часть большой транспортной реформы в городе, которая должна улучшить ситуацию. Реформа была принята ещё в 2018 году, реализация её начнется только в феврале.
— Жители микрорайона действительно против, потому что они привыкли ездить до автовокзала. Они утверждают что им так удобнее. Но, надо понимать, что меняется все маршрутная сеть, не только 36-й автобус. Будет закрыта 15-я маршрутка, 11-й автобус. И чтобы жители Советского и Первомайского районов ездили в сторону метро «Студенческая» у 36-го вносятся изменения. При этом 8-й автобус тоже становиться муниципальным. И 8-й и 36-й в перспективе будут ездить каждые 10 минут с бесплатной пересадкой друг на друга. Сейчас они ходят раз в 1–1,5 часа. Это очень сложная реформа, много пунктов, каждый цепляется друг за друга, и в масштабах города изменения 36-го маршрута в сторону «Студенческой» — вполне логичное решение, — объяснила Каверзина.
Депутат добавила, что в мэрии поставили условие: при сохранении старого маршрута на нем останется 4 автобуса, как и сейчас. В случае, если маршрут включат в общую реформу, то на него выделят 20 новых автобусов.
Летом новосибирцев возмутила отмена сразу двух важных маршрутов из разных районов города: № 5 «Чемской бор» — «Облбольница» и № 1 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Твардовского».