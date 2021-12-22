Несколько автобусных маршрутов изменят в Новосибирске — горожане предрекают транспортный коллапс

— 69-й — это наш любимый автобус, он курсирует вдоль всего КСМ. Чего не будет с предлагаемой нам заменой на 68-й. Плюс к тому, он не встревает ни в какие пробки, так как перед переездом перестраивается в левую полосу для разворота. То есть, люди из него массово выходят на «Электросетях» и бегут на электричку, чтобы без пробок долететь до города. В школу №117 и в садик при ней. Далее он ненадолго встает в пробку и приходит с разворотом на конечную. Там выходят те, кто едут на работу или везут детей в сад на Узорной. В школу тоже там многим удобнее выйти — безопаснее дорога. И обратно, в час пик, он тоже очень нужен, он забирает народ с электрички, например, — рассказывает одна из местных жительниц, Светлана Проноза.

68-й же автобус, по словам Светланы, — единственный маршрут, который соединяет ТОС «100 домов» и Речной вокзал.

— Нам как бы предлагают заменить 20-й и 69-й измененным 68-м, но это только ухудшит ситуацию с транспортом у нас на КСМ. Недовольны все жители, — говорит Светлана.