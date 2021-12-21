В аэропорту Толмачево образовалась гигантская очередь — что там происходит

Поздним вечером 20 декабря в аэропорту Толмачево образовалась гигантская очередь на паспортный контроль.
— Огромные пробки на паспортном контроле в аэропорту Толмачево, люди стоят уже больше часа очень плотно, видимо для руководства аэропорта не по силам организовать работу служб. Так боремся с COVID, — рассказал очевидец.
Диспетчер аэропорта объяснил скопление людей требованиями, связанным с борьбой с коронавирусной инфекцией. По словам сотрудника, очереди образовались из пассажиров, вылетающих международными направлениями, и не коснулись перелетов внутри страны.
НГС отправил запрос в пресс-службу аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию.
Скопления людей образуются в Толмачево по разным причинам. Так, в сентябре в аэропорту отключили электричество. Из-за этого перед входом в аэропорт собралась очередь. А в ноябре туристы из Новосибирска не могли вылететь в Египет.