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В аэропорту Толмачево образовалась гигантская очередь — что там происходит

Пассажиры столпились на паспортный контроль

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Очереди образовались из пассажиров, вылетающих международными направлениями, и не коснулись перелетов внутри страны

Очереди образовались из пассажиров, вылетающих международными направлениями, и не коснулись перелетов внутри страны

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Поздним вечером 20 декабря в аэропорту Толмачево образовалась гигантская очередь на паспортный контроль.

— Огромные пробки на паспортном контроле в аэропорту Толмачево, люди стоят уже больше часа очень плотно, видимо для руководства аэропорта не по силам организовать работу служб. Так боремся с COVID, — рассказал очевидец.

Диспетчер аэропорта объяснил скопление людей требованиями, связанным с борьбой с коронавирусной инфекцией. По словам сотрудника, очереди образовались из пассажиров, вылетающих международными направлениями, и не коснулись перелетов внутри страны.

НГС отправил запрос в пресс-службу аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию.

Скопления людей образуются в Толмачево по разным причинам. Так, в сентябре в аэропорту отключили электричество. Из-за этого перед входом в аэропорт собралась очередь. А в ноябре туристы из Новосибирска не могли вылететь в Египет.

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очередьаэропорт Толмачево
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